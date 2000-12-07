Раздел: Происшествия
Побег из суда в Киеве: новые подробности
Подозреваемый находился под домашним арестом
Вечером 6 декабря в Киеве из помещения Голосеевского суда сбежал подозреваемый в совершении уголовного преступления, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По данным издания, подозреваемый находился под домашним арестом, а в четверг во время заседания Голосеевского суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако мужчине удалось сбежать из здания суда.
"Воспользовавшись случаем, он вышел в коридор и убежал", – сообщил источник в правоохранительных органах.
Читайте также: Кровавая погоня в Киеве: новые подробности
Мужчину судят по подозрению в убийстве – ст. 115 уголовного кодекса Украины, сейчас его разыскивает полиция.
Вечером 6 декабря в Киеве из помещения Голосеевского суда сбежал подозреваемый в совершении уголовного преступления, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По данным издания, подозреваемый находился под домашним арестом, а в четверг во время заседания Голосеевского суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако мужчине удалось сбежать из здания суда.
"Воспользовавшись случаем, он вышел в коридор и убежал", – сообщил источник в правоохранительных органах.
Читайте также: Кровавая погоня в Киеве: новые подробности
Мужчину судят по подозрению в убийстве – ст. 115 уголовного кодекса Украины, сейчас его разыскивает полиция.
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