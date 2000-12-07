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Побег из суда в Киеве: новые подробности

Побег из суда в Киеве: новые подробностиПодозреваемый находился под домашним арестом

Вечером 6 декабря в Киеве из помещения Голосеевского суда сбежал подозреваемый в совершении уголовного преступления, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По данным издания, подозреваемый находился под домашним арестом, а в четверг во время заседания Голосеевского суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако мужчине удалось сбежать из здания суда.

"Воспользовавшись случаем, он вышел в коридор и убежал", – сообщил источник в правоохранительных органах.

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Мужчину судят по подозрению в убийстве – ст. 115 уголовного кодекса Украины, сейчас его разыскивает полиция.
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 Теги: Киев, суд

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Сегодня, 02:03 » Автор: Татьяна Ларина
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