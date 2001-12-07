В Днепре учительница внезапно умерла во время урока

На момент смерти ей было 67 лет.



В одной из школ Днепра умерла учительница. На момент смерти ей было 67 лет. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГУ Национальной полиции Украины в Днепропетровской области Анна Старчевская, передает



"Происшествие случилось 6 декабря. Женщина была 1951 года рождения. По факту смерти открытое уголовное производство с квалификацией "естественная смерть", - сообщила пресс-секретарь.



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Как известно, женщина потеряла сознание во время урока. Врачи, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть преподавательницы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В одной из школ Днепра умерла учительница. На момент смерти ей было 67 лет. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГУ Национальной полиции Украины в Днепропетровской области Анна Старчевская, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН "Происшествие случилось 6 декабря. Женщина была 1951 года рождения. По факту смерти открытое уголовное производство с квалификацией "естественная смерть", - сообщила пресс-секретарь.Как известно, женщина потеряла сознание во время урока. Врачи, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть преподавательницы.





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