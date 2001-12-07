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Раздел: Происшествия  
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В Днепре учительница внезапно умерла во время урока

В Днепре учительница внезапно умерла во время урокаНа момент смерти ей было 67 лет.

В одной из школ Днепра умерла учительница. На момент смерти ей было 67 лет. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГУ Национальной полиции Украины в Днепропетровской области Анна Старчевская, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Происшествие случилось 6 декабря. Женщина была 1951 года рождения. По факту смерти открытое уголовное производство с квалификацией "естественная смерть", - сообщила пресс-секретарь.

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Как известно, женщина потеряла сознание во время урока. Врачи, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть преподавательницы.
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 Теги: Днепр, учитель

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Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
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