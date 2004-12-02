В Киеве не разминулись трамвай и такси: движение заблокировано

В аварии обошлось без пострадавших.



В пятницу, 7 декабря, в Киеве автомобиль службы такси столкнулся с трамваем, сообщает



Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Щекавицкой, неподалеку от кинотеатра Жовтень на Подоле.



В результате аварии никто из людей не пострадал.



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На обнародованных снимках видно, что транспортные средства не получили серьезных повреждений из-за аварии, но движение трамваев оказалось заблокированным.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В пятницу, 7 декабря, в Киеве автомобиль службы такси столкнулся с трамваем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Щекавицкой, неподалеку от кинотеатра Жовтень на Подоле.В результате аварии никто из людей не пострадал.На обнародованных снимках видно, что транспортные средства не получили серьезных повреждений из-за аварии, но движение трамваев оказалось заблокированным.





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