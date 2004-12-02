» » В Киеве не разминулись трамвай и такси: движение заблокировано
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве не разминулись трамвай и такси: движение заблокировано

В Киеве не разминулись трамвай и такси: движение заблокировано В аварии обошлось без пострадавших.

В пятницу, 7 декабря, в Киеве автомобиль службы такси столкнулся с трамваем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Щекавицкой, неподалеку от кинотеатра Жовтень на Подоле.

В результате аварии никто из людей не пострадал.

Читайте также: В Киеве на одном из мостов авто влетело в отбойник

На обнародованных снимках видно, что транспортные средства не получили серьезных повреждений из-за аварии, но движение трамваев оказалось заблокированным.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, трамвай

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:08 » Автор: Анна Мартынова
     367
     0

Похожие новости по теме

В Киеве автомобиль зажало между трамваем и столбом В Киеве автомобиль зажало между трамваем и столбом

Движение трамваев было заблокировано.

В Киеве столкнулись автомобили: остановлено движение трамваев В Киеве столкнулись автомобили: остановлено движение трамваев

Движение трамваев остановлено в обе стороны.

В Киеве столкнулись Volkswagen и Hyundai: заблокировано движение трамваев В Киеве столкнулись Volkswagen и Hyundai: заблокировано движение трамваев

В ДТП никто не пострадал.

В Киеве столкнулись Renault и Ford: движение трамваев заблокировано В Киеве столкнулись Renault и Ford: движение трамваев заблокировано

О пострадавших в результате аварии информации не поступало.

В Киеве авто на всех парах протаранило трамвай В Киеве авто на всех парах протаранило трамвай

Движение трамваев по улице Кирилловской заблокировано

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх