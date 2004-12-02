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Раздел: Происшествия  
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В центре Киева горел известный театр

В центре Киева горел известный театрПроводились ремонтные работы.

В центре столицы ночью 7 декабря произошло ЧП: загорелась сцена в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. По предварительным данным, загорелись стройматериалы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Отмечено, что в это время на сцене здания проводились ремонтные работы. Сотрудникам театра удалось ликвидировать пожар до приезда спасателей.

Согласно предварительным данным, загорелись стройматериалы, однако точной информации пока нет.

«В результате возгорания произошло сильное задымление. Дым распространился по залу», - отмечено в сообщении.

По словам спасателей, опасность никому не угрожала. На месте кроме сотрудников ГСЧС работали правоохранители, медики и следователи.

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Пострадавших, как отмечают в ресурсе, нет. Подробности произошедшего устанавливаются.
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 Теги: Киев, театр

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Сегодня, 13:12 » Автор: Анна Мартынова
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