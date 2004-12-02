Раздел: Происшествия
В центре Киева сгорело авто
Его владелец неизвестен.
В центре столицы, неподалеку от Майдана Незалежности, заметили сгоревшую машину. Микроавтобус Mercedes с украинской регистрацией брошен на обочине улицы Малой Житомирской, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
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Судя по количеству мусора, скопившегося под автомобилем, он находится здесь как минимум с осени. У машины полностью выгорел салон, нет стекол и уничтожена крыша. Также сорван задний номерной знак. Вероятно, что автомобиль сгорел в этом месте: рядом с ним стоит ещё одна повреждена машина, у которой "прикопчен" бок.
В центре столицы, неподалеку от Майдана Незалежности, заметили сгоревшую машину. Микроавтобус Mercedes с украинской регистрацией брошен на обочине улицы Малой Житомирской, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Читайте также: В Киеве задержали мужчину, зарабатывавшего на мертвых
Судя по количеству мусора, скопившегося под автомобилем, он находится здесь как минимум с осени. У машины полностью выгорел салон, нет стекол и уничтожена крыша. Также сорван задний номерной знак. Вероятно, что автомобиль сгорел в этом месте: рядом с ним стоит ещё одна повреждена машина, у которой "прикопчен" бок.
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