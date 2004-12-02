Раздел: Происшествия
В одной из киевских поликлиник обокрали молодую мать
Женщина оставила кошелек в коляске.
Инцидент произошел 6 декабря в детской поликлинике на просп. Маяковского, 18-А. Как сообщила пострадавшая в паблике "Троещина Киев", она привезла ребенка на осмотр к педиатру, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Детскую коляску женщина оставила внизу, а сама вместе с малышом пошла к врачу.
Читайте также: На Киевщине мужчина погиб в гараже
Когда же киевлянка вернулась, обнаружила, что из коляски неизвестные вытащили забытый в спешке кошелек.
Инцидент произошел 6 декабря в детской поликлинике на просп. Маяковского, 18-А. Как сообщила пострадавшая в паблике "Троещина Киев", она привезла ребенка на осмотр к педиатру, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Детскую коляску женщина оставила внизу, а сама вместе с малышом пошла к врачу.
Читайте также: На Киевщине мужчина погиб в гараже
Когда же киевлянка вернулась, обнаружила, что из коляски неизвестные вытащили забытый в спешке кошелек.
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