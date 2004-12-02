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Раздел: Происшествия  
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В одной из киевских поликлиник обокрали молодую мать

В одной из киевских поликлиник обокрали молодую матьЖенщина оставила кошелек в коляске.

Инцидент произошел 6 декабря в детской поликлинике на просп. Маяковского, 18-А. Как сообщила пострадавшая в паблике "Троещина Киев", она привезла ребенка на осмотр к педиатру, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Детскую коляску женщина оставила внизу, а сама вместе с малышом пошла к врачу.

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Когда же киевлянка вернулась, обнаружила, что из коляски неизвестные вытащили забытый в спешке кошелек.

В одной из киевских поликлиник обокрали молодую мать
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 Теги: Киев, поликлиника

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Сегодня, 16:39 » Автор: Анна Мартынова
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