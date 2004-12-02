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В Киеве беременная попала под колеса автомобиля

В Киеве беременная попала под колеса автомобиляЖенщину доставили в отделение гинекологии.

В Киеве в ДТП пострадала беременная женщина-пешеход, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Авария произошла на ул. Владимирской в Голосеевском районе. Медики, прибывшие на место, оказали первую помощь 28-летней женщине, после чего доставили ее в одну из столичных больниц в отделение гинекологии. На момент госпитализации было подозрение на прерывание беременности.

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На данный момент о состоянии пострадавшей неизвестно.
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 Теги: Киев, беременная

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Сегодня, 17:57 » Автор: Анна Мартынова
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