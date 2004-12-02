» » В одной из харьковских квартир обнаружили мумифицированный труп
Раздел: Происшествия  
0

В одной из харьковских квартир обнаружили мумифицированный труп

В одной из харьковских квартир обнаружили мумифицированный трупПравоохранители опросили соседей умершей женщины.

В Харькове, в одной из квартир, нашли тело 39-летней женщины в состоянии мумификации. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает пресс-служба полиции области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Так, тело погибшей нашли накануне в квартире на улице Семена Кузнеца.

"На месте полицейские обнаружили тело женщины в состоянии мумификации. Правоохранители провели осмотр квартиры и опросили соседей. В настоящее время тело 39-летней погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", – говорится в сообщении.

Читайте также: В Днепре обнаружили мумифицированный труп

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины – это умышленное убийство с пометкой "естественная смерть". Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти женщины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Харьков, труп

Загрузка...
Сегодня, 19:51 » Автор: Татьяна Ларина
     11
     0

Похожие новости по теме

В Белой Церкви в одной из квартир обнаружили тело мужчины В Белой Церкви в одной из квартир обнаружили тело мужчины

Причины его смерти устанавливают.

В Харькове нашли тело женщины в мусоропроводе В Харькове нашли тело женщины в мусоропроводе

В Харькове в мусорном баке нашли частично мумифицированное тело женщины

В одной из квартир Луцка обнаружили мумифицированный труп В одной из квартир Луцка обнаружили мумифицированный труп

Тело пролежали в квартире несколько лет.

На Одесчине в колодце нашли тело женщины На Одесчине в колодце нашли тело женщины

Тело принадлежит женщине, которая пропала около двух недель назад.

На Кировоградщине в пруду обнаружили тело женщины На Кировоградщине в пруду обнаружили тело женщины

Точные причины смерти сейчас устанавливают эксперты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх