В одной из харьковских квартир обнаружили мумифицированный труп

Правоохранители опросили соседей умершей женщины.



В Харькове, в одной из квартир, нашли тело 39-летней женщины в состоянии мумификации. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает пресс-служба полиции области, передает интернет-издание



Так, тело погибшей нашли накануне в квартире на улице Семена Кузнеца.



"На месте полицейские обнаружили тело женщины в состоянии мумификации. Правоохранители провели осмотр квартиры и опросили соседей. В настоящее время тело 39-летней погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", – говорится в сообщении.



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Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины – это умышленное убийство с пометкой "естественная смерть". Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти женщины. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Харькове, в одной из квартир, нашли тело 39-летней женщины в состоянии мумификации. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает пресс-служба полиции области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Так, тело погибшей нашли накануне в квартире на улице Семена Кузнеца."На месте полицейские обнаружили тело женщины в состоянии мумификации. Правоохранители провели осмотр квартиры и опросили соседей. В настоящее время тело 39-летней погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", – говорится в сообщении.Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины – это умышленное убийство с пометкой "естественная смерть". Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти женщины.



