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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом произошло масштабное ДТП

Под Киевом произошло масштабное ДТПВ аварию попали микроавтобус, легковушка и маршрутка.

В г. Борисполь под Киевом, в ночь на 8 декабря, произошла масштабная ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вголос.

Отмечается, что микроавтобус Mercedes Vito на скорости влетел в Hyundai, после чего врезался в маршрутку.

В ДТП пострадал один человек. Его госпитализировали.

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На месте аварии работала полиция. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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 Теги: Борисполь, ДТП

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Сегодня, 09:51 » Автор: Алена Шимко
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