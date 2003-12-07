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Раздел: Происшествия  
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Возле Киева строитель устроил поножовщину

Возле Киева строитель устроил поножовщинуМужчина вонзил нож в шею коллеги.

На строительстве одного из многоэтажных домов в городе Ирпень между двумя работниками произошел конфликт. Один строитель вонзил нож в шею своему товарищу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Происшествие случилось в июле 2018 года.

По предварительным данным, на одной из строек многоэтажного дома в городе Ирпень двое друзей-строителей распивали алкогольные напитки. Во время бурного застолья между мужчинами произошла словесная перепалка. В разгар ссоры один из них вытащил нож и всадил другому в шею. От полученных травм последний скончался на месте.

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После этого злоумышленник скрылся с места преступления и поехал на автовокзал в Киеве. Там его и задержали полицейские. За нанесение тяжких умышленных телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть потерпевшего, мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
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 Теги: Ирпень, поножовщина, шея, стройка

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Сегодня, 11:15 » Автор: Алена Шимко
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