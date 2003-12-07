Раздел: Происшествия
На Одесчине фермера арестовали за изнасилование девочки-подростка
Мужчина предложил подвезти девушку
В Одесской области правоохранители задержали 50-летнего фермера, которого обоснованно подозревают в изнасиловании 16-летней студентки. После совершения преступления злоумышленник пытался скрыться, передает Хроника.инфо со ссылкой на ВЧасПик.
Мужчина предложил девушке подвезти ее домой, а позже, угрожая ножом, завез в лесопосадку и изнасиловал.
Преступление было совершено вчера, 7 декабря, возле села Борисовка Татарбунарского района. В этот же день Насильник был задержан полицией в Измаильском районе.
Насильником оказался 50-летний фермер, житель села Першотравневое. Ранее мужчина уже был судим за подобное преступление.
Было установлено, что злоумышленник выехал из Одессы и по дороге подобрал студентку, ехавшую к родителям на выходные.
Недалеко от родного села девушки мужчина заехал в лесопосадку, где изнасиловал потерпевшую, угрожая ей ножом.
После совершения преступления насильник бросил девушку и уехал. Жертва смогла добраться домой и сообщила в полиции марку и госномер автомобиля злоумышленника.
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Информация о злоумышленнике была оперативно передана на все посты. Преступника задержали на 192-м км трассы М15 "Одесса-Рени".
В Одесской области правоохранители задержали 50-летнего фермера, которого обоснованно подозревают в изнасиловании 16-летней студентки. После совершения преступления злоумышленник пытался скрыться, передает Хроника.инфо со ссылкой на ВЧасПик.
Мужчина предложил девушке подвезти ее домой, а позже, угрожая ножом, завез в лесопосадку и изнасиловал.
Преступление было совершено вчера, 7 декабря, возле села Борисовка Татарбунарского района. В этот же день Насильник был задержан полицией в Измаильском районе.
Насильником оказался 50-летний фермер, житель села Першотравневое. Ранее мужчина уже был судим за подобное преступление.
Было установлено, что злоумышленник выехал из Одессы и по дороге подобрал студентку, ехавшую к родителям на выходные.
Недалеко от родного села девушки мужчина заехал в лесопосадку, где изнасиловал потерпевшую, угрожая ей ножом.
После совершения преступления насильник бросил девушку и уехал. Жертва смогла добраться домой и сообщила в полиции марку и госномер автомобиля злоумышленника.
Читайте также: Изнасилование 15-летней девочки в Киеве: подозреваемого арестовали
Информация о злоумышленнике была оперативно передана на все посты. Преступника задержали на 192-м км трассы М15 "Одесса-Рени".
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