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На Одесчине фермера арестовали за изнасилование девочки-подростка

На Одесчине фермера арестовали за изнасилование девочки-подросткаМужчина предложил подвезти девушку

В Одесской области правоохранители задержали 50-летнего фермера, которого обоснованно подозревают в изнасиловании 16-летней студентки. После совершения преступления злоумышленник пытался скрыться, передает Хроника.инфо со ссылкой на ВЧасПик.

Мужчина предложил девушке подвезти ее домой, а позже, угрожая ножом, завез в лесопосадку и изнасиловал.

Преступление было совершено вчера, 7 декабря, возле села Борисовка Татарбунарского района. В этот же день Насильник был задержан полицией в Измаильском районе.

Насильником оказался 50-летний фермер, житель села Першотравневое. Ранее мужчина уже был судим за подобное преступление.

Было установлено, что злоумышленник выехал из Одессы и по дороге подобрал студентку, ехавшую к родителям на выходные.

Недалеко от родного села девушки мужчина заехал в лесопосадку, где изнасиловал потерпевшую, угрожая ей ножом.

После совершения преступления насильник бросил девушку и уехал. Жертва смогла добраться домой и сообщила в полиции марку и госномер автомобиля злоумышленника.

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Информация о злоумышленнике была оперативно передана на все посты. Преступника задержали на 192-м км трассы М15 "Одесса-Рени".
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 Теги: Одесская область, фермер, арест, изнасилование

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Сегодня, 14:43 » Автор: Алена Шимко
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