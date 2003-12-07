Раздел: Происшествия
СБУ обнаружила крупную партию янтаря
Янтарь перевозили в мешках на заднем сиденье автомобиля.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в Закарпатской области крупную партию янтаря.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
"На стационарном посту "Нижние Ворота" Воловецкого района правоохранители обнаружили во внедорожнике более 200 кг янтаря. Житель Волынской области пытался транспортировать товар на территорию Закарпатья", – сообщили в СБУ.
В спецслужбе рассказали, что янтарь перевозили в мешках на заднем сиденье автомобиля. Его ориентировочная стоимость на черном рынке – более 1,5 млн грн.
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Начато досудебное расследование по ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны недр).
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в Закарпатской области крупную партию янтаря.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
"На стационарном посту "Нижние Ворота" Воловецкого района правоохранители обнаружили во внедорожнике более 200 кг янтаря. Житель Волынской области пытался транспортировать товар на территорию Закарпатья", – сообщили в СБУ.
В спецслужбе рассказали, что янтарь перевозили в мешках на заднем сиденье автомобиля. Его ориентировочная стоимость на черном рынке – более 1,5 млн грн.
Читайте также: Audi отзывает крупную партию автомобилей из-за неисправности
Начато досудебное расследование по ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны недр).
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