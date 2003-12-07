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Раздел: Происшествия  
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СБУ обнаружила крупную партию янтаря

СБУ обнаружила крупную партию янтаряЯнтарь перевозили в мешках на заднем сиденье автомобиля.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в Закарпатской области крупную партию янтаря.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

"На стационарном посту "Нижние Ворота" Воловецкого района правоохранители обнаружили во внедорожнике более 200 кг янтаря. Житель Волынской области пытался транспортировать товар на территорию Закарпатья", – сообщили в СБУ.

В спецслужбе рассказали, что янтарь перевозили в мешках на заднем сиденье автомобиля. Его ориентировочная стоимость на черном рынке – более 1,5 млн грн.

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Начато досудебное расследование по ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны недр).
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 Теги: СБУ, янтарь, партия

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Сегодня, 20:16 » Автор: Едгар Букмирза
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