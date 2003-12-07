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Раздел: Происшествия  
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Во Львове из аэропорта эвакуировали людей: названа причина

Во Львове из аэропорта эвакуировали людей: названа причинаНа место приехали все соответствующие службы.

Из-за сообщения о минировании аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого были эвакуированы 300 пассажиров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

8 декабря около 13:40 в милицию поступила информация о минировании международного аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого. На место приехали все соответствующие службы и эвакуировали около 300 человек.

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская, сообщение о минировании в полицию поступило от службы охраны аэропорта. На место приехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, которые обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено. Из аэропорта эвакуировали около 300 человек.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства, а также правоохранители устанавливают личность, предоставившую ложное сообщение.
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 Теги: Львов, аэропорт, эвакуация

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Сегодня, 22:40 » Автор: Едгар Букмирза
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