Раздел: Происшествия
Во Львове из аэропорта эвакуировали людей: названа причина
На место приехали все соответствующие службы.
Из-за сообщения о минировании аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого были эвакуированы 300 пассажиров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
8 декабря около 13:40 в милицию поступила информация о минировании международного аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого. На место приехали все соответствующие службы и эвакуировали около 300 человек.
Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская, сообщение о минировании в полицию поступило от службы охраны аэропорта. На место приехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, которые обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено. Из аэропорта эвакуировали около 300 человек.
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Решается вопрос об открытии уголовного производства, а также правоохранители устанавливают личность, предоставившую ложное сообщение.
Из-за сообщения о минировании аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого были эвакуированы 300 пассажиров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
8 декабря около 13:40 в милицию поступила информация о минировании международного аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого. На место приехали все соответствующие службы и эвакуировали около 300 человек.
Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская, сообщение о минировании в полицию поступило от службы охраны аэропорта. На место приехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, которые обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено. Из аэропорта эвакуировали около 300 человек.
Читайте также: В Киеве эвакуировали ТРЦ Глобус: названа причина
Решается вопрос об открытии уголовного производства, а также правоохранители устанавливают личность, предоставившую ложное сообщение.
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