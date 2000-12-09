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Раздел: Происшествия  
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В Хмельницком неизвестные повредили мемориал в честь героев Небесной сотни

В Хмельницком неизвестные повредили мемориал в честь героев Небесной сотниПолиция обращается к возможным свидетелям правонарушения.

В Хмельницком неизвестные повредили мемориальную доску с фотографиями героев Небесной сотни и погибших воинов АТО.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Как сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области, информация об акте вандализма правоохранителям поступила утром 8 декабря.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 296 УК ("хулиганство"), санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет.

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"Полиция обращается к возможным свидетелям правонарушения с просьбой сообщить по телефону 102 любые детали, которые помогут разыскать и задержать злоумышленников", - заявили в НП.
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 Теги: Хмельницк, мемориал

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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