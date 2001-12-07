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Раздел: Происшествия  
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В Мариуполе авто влетело в остановку: среди пострадавших – ребенок

В Мариуполе авто влетело в остановку: среди пострадавших – ребенок Пострадали по меньшей мере три человека.

В Мариуполе водитель не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части на остановку, где находились люди. В результате пострадали по меньшей мере три человека, среди которых ребенок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел на остановку Драмтеатр, где находились люди. От наезда пострадали по меньшей мере три человека, среди которых ребенок. "На месте прибыли медики, патрульные, сейчас ожидают следователей", - говорится в сообщении.

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Водителем Mitsubishi оказался мариуполец 1996 года рождения, который неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
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 Теги: Мариуполь, остановка

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Сегодня, 09:50 » Автор: Анна Мартынова
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