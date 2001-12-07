Раздел: Происшествия
В Мариуполе авто влетело в остановку: среди пострадавших – ребенок
Пострадали по меньшей мере три человека.
В Мариуполе водитель не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части на остановку, где находились люди. В результате пострадали по меньшей мере три человека, среди которых ребенок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел на остановку Драмтеатр, где находились люди. От наезда пострадали по меньшей мере три человека, среди которых ребенок. "На месте прибыли медики, патрульные, сейчас ожидают следователей", - говорится в сообщении.
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Водителем Mitsubishi оказался мариуполец 1996 года рождения, который неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
В Мариуполе водитель не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части на остановку, где находились люди. В результате пострадали по меньшей мере три человека, среди которых ребенок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел на остановку Драмтеатр, где находились люди. От наезда пострадали по меньшей мере три человека, среди которых ребенок. "На месте прибыли медики, патрульные, сейчас ожидают следователей", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Одессе ультрас едва не сожгли стадион
Водителем Mitsubishi оказался мариуполец 1996 года рождения, который неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
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