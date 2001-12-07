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Раздел: Происшествия  
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В Киеве из озера достали тело женщины

В Киеве из озера достали тело женщиныЖенщине было 62 года.

Тело женщины обнаружили в озере на ул. Ушакова, 1, днем 8 декабря, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Погибшей было 62 года. Тело находилось в трех метрах от берега на глубине метра.

Прибывшие на место спасатели достали тело и передали его медикам.

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Что стало причиной трагедии, будут выяснять правоохранители.

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 Теги: Киев, озеро

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Сегодня, 11:26 » Автор: Анна Мартынова
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