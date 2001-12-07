Раздел: Происшествия
В Киеве на Харьковском шоссе обнаружили тело мужчины
На вид умершему до 40 лет.
В ночь на 9 декабря в Киеве по адресу Харьковское шоссе, 13 обнаружили труп мужчины. Он лежал на улице под деревьями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 04:00.
По словам полицейских, тело обнаружила прохожая девушка, мужчина не подавал признаков жизни. На место прибыли медики, к сожалению, им оставалось только констатировать смерть. Также они отметили, что умершему на вид до 40 лет и он не похож на бездомного.
Кроме этого, на мужчине не было верхней одежды, а кофта была поднята. На теле умершего следов насильственной смерти не обнаружено. Предварительно, мужчина замерз. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Личность умершего устанавливается.
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Напомним, что 6 декабря в Днепровском районе столицы обнаружили замерзший труп мужчины. Умершему было около 40 лет.
В ночь на 9 декабря в Киеве по адресу Харьковское шоссе, 13 обнаружили труп мужчины. Он лежал на улице под деревьями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 04:00.
По словам полицейских, тело обнаружила прохожая девушка, мужчина не подавал признаков жизни. На место прибыли медики, к сожалению, им оставалось только констатировать смерть. Также они отметили, что умершему на вид до 40 лет и он не похож на бездомного.
Кроме этого, на мужчине не было верхней одежды, а кофта была поднята. На теле умершего следов насильственной смерти не обнаружено. Предварительно, мужчина замерз. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Личность умершего устанавливается.
Читайте также: Британка превратилась в «человека-слона» из-за неудачной процедуры. Фото
Напомним, что 6 декабря в Днепровском районе столицы обнаружили замерзший труп мужчины. Умершему было около 40 лет.
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