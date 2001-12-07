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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на Харьковском шоссе обнаружили тело мужчины

В Киеве на Харьковском шоссе обнаружили тело мужчиныНа вид умершему до 40 лет.

В ночь на 9 декабря в Киеве по адресу Харьковское шоссе, 13 обнаружили труп мужчины. Он лежал на улице под деревьями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 04:00.

По словам полицейских, тело обнаружила прохожая девушка, мужчина не подавал признаков жизни. На место прибыли медики, к сожалению, им оставалось только констатировать смерть. Также они отметили, что умершему на вид до 40 лет и он не похож на бездомного.

Кроме этого, на мужчине не было верхней одежды, а кофта была поднята. На теле умершего следов насильственной смерти не обнаружено. Предварительно, мужчина замерз. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Личность умершего устанавливается.

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Напомним, что 6 декабря в Днепровском районе столицы обнаружили замерзший труп мужчины. Умершему было около 40 лет.

В Киеве на Харьковском шоссе обнаружили тело мужчины
В Киеве на Харьковском шоссе обнаружили тело мужчины
В Киеве на Харьковском шоссе обнаружили тело мужчины
В Киеве на Харьковском шоссе обнаружили тело мужчины
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 Теги: Киев, смерть

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Сегодня, 13:02 » Автор: Анна Мартынова
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