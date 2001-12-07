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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

В Киеве пьяный водитель устроил ДТПАвто повисло над ямой.

Авария произошла в ночь на 9 декабря на проспекте Григоренко, 40, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Transporter ехал со стороны станции метро "Позняки". На подъезде к недостроенному мосту водитель вылетел с проезжей части и повис над ямой.

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Когда на место прибыли полицейские, водитель сидел в машине с разбитой головой. Мужчина был сильно пьян. Когда полиция уехала, он уснул за рулем.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 14:54 » Автор: Анна Мартынова
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