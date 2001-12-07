Раздел: Происшествия
В СБУ рассказали о флагах «ДНР» в Париже
Грицак рассказал о фото из Франции.
Радикалы, кураторами которых являются сотрудники ФСБ и ГРУ России, прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
«Радикалы под флагами так называемой «ДНР» и под кураторством сотрудников ФСБ и ГРУ ГШ ВС РФ за спиной мирных митингующих прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции», - заявил он.
Грицак рассказал о фото из Франции, на котором двое мужчин, которые якобы участвуют в протестах, держат «флаг» боевиков группировки «ДНР».
По его словам, слева на фото - Сорлин Фабрис, член международного аналитического центра «Катехон», который действует под эгидой основателя российского телеканала «Царьград» Константина Малофеева и возглавляемого им Фонда Святителя Василия Первозванного. В наблюдательный совет «Катехона» входят, по данным СБУ, «идеологи российского евразийства» - советник президента России Сергей Глазьев и лидер «Международного евразийского движения» Александр Дугин.
Читайте также: В АП рассказали о церемонии в Париже
По информации СБУ, справа на фото - Ксавьер Моро, который был «наблюдателем» на так называемых выборах на оккупированных территориях Донбасса.
Спецслужба утверждает, что мужчина уже 17 лет живет в России и с 2013-го имеет ее гражданство.
Радикалы, кураторами которых являются сотрудники ФСБ и ГРУ России, прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
«Радикалы под флагами так называемой «ДНР» и под кураторством сотрудников ФСБ и ГРУ ГШ ВС РФ за спиной мирных митингующих прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции», - заявил он.
Грицак рассказал о фото из Франции, на котором двое мужчин, которые якобы участвуют в протестах, держат «флаг» боевиков группировки «ДНР».
По его словам, слева на фото - Сорлин Фабрис, член международного аналитического центра «Катехон», который действует под эгидой основателя российского телеканала «Царьград» Константина Малофеева и возглавляемого им Фонда Святителя Василия Первозванного. В наблюдательный совет «Катехона» входят, по данным СБУ, «идеологи российского евразийства» - советник президента России Сергей Глазьев и лидер «Международного евразийского движения» Александр Дугин.
Читайте также: В АП рассказали о церемонии в Париже
По информации СБУ, справа на фото - Ксавьер Моро, который был «наблюдателем» на так называемых выборах на оккупированных территориях Донбасса.
Спецслужба утверждает, что мужчина уже 17 лет живет в России и с 2013-го имеет ее гражданство.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
149
0
Также советуем посмотреть
- Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
- Забавные фотки людей, которым не везет по жизни
- Сеть покорила кошка, которая отлично играет в прятки
- В Сети подняли на смех реакцию россиян на свежей фото Порошенко
- Соцсети высмеяли Путина за звонок ребенку
- В США арестовали мужчину, открывшего «страшную правду» о Санта-Клаусе
- Сеть в восторге от кота, который дает спортсменам «пять»
- В Сети высмеяли Путина, оказавшегося ниже Медведева
- В Африке отыскали рухнувший корабль инопланетян
- Улыбнитесь: смешные анекдоты для хорошего настроения
- Сутки в зоне ООС: ранен один украинский военнослужащий
- Принц Уильям публично подшутил над женой
- Смешной еж из Львова покоряет Instagram
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
Оставьте свой комментарий