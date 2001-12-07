Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В СБУ рассказали о флагах «ДНР» в Париже

В СБУ рассказали о флагах «ДНР» в Париже

Похожие новости по теме

На оккупированных территориях Донбасса созревают «90-е года» Только в течение последней недели в Новоазовском районе зафиксировано не менее 3 убийств мирных граждан.

Полковник СБУ оказался шпионом России Опасения правоохранителей Украины подтвердились – на Украине тоже есть российские информаторы.