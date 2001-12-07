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Раздел: Происшествия  
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В СБУ рассказали о флагах «ДНР» в Париже

В СБУ рассказали о флагах «ДНР» в ПарижеГрицак рассказал о фото из Франции.

Радикалы, кураторами которых являются сотрудники ФСБ и ГРУ России, прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.

«Радикалы под флагами так называемой «ДНР» и под кураторством сотрудников ФСБ и ГРУ ГШ ВС РФ за спиной мирных митингующих прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции», - заявил он.

Грицак рассказал о фото из Франции, на котором двое мужчин, которые якобы участвуют в протестах, держат «флаг» боевиков группировки «ДНР».

По его словам, слева на фото - Сорлин Фабрис, член международного аналитического центра «Катехон», который действует под эгидой основателя российского телеканала «Царьград» Константина Малофеева и возглавляемого им Фонда Святителя Василия Первозванного. В наблюдательный совет «Катехона» входят, по данным СБУ, «идеологи российского евразийства» - советник президента России Сергей Глазьев и лидер «Международного евразийского движения» Александр Дугин.

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По информации СБУ, справа на фото - Ксавьер Моро, который был «наблюдателем» на так называемых выборах на оккупированных территориях Донбасса.

Спецслужба утверждает, что мужчина уже 17 лет живет в России и с 2013-го имеет ее гражданство.
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 Теги: СБУ, ДНР, Париж

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Сегодня, 19:50 » Автор: Едгар Букмирза
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