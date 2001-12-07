Раздел: Происшествия
На Донбассе в воскресенье был ранен украинский боец
Боевики продолжают применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
В воскресенье оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня 11 раз, в ходе боевых действий ранения получил один военнослужащий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
По данным штаба, боевики продолжают применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
«Враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям ООС возле н.п.Новотошковское на Луганщине и хутора Вольного на попаснянском направлении», - сообщили в штабе ООС.
Читайте также: Ситуация в зоне АТО: на Донбассе ранен один украинский боец
Возле н.п. Хутор Вольный, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В воскресенье оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня 11 раз, в ходе боевых действий ранения получил один военнослужащий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
По данным штаба, боевики продолжают применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
«Враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям ООС возле н.п.Новотошковское на Луганщине и хутора Вольного на попаснянском направлении», - сообщили в штабе ООС.
Читайте также: Ситуация в зоне АТО: на Донбассе ранен один украинский боец
Возле н.п. Хутор Вольный, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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