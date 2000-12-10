Раздел: Происшествия
На Донбассе расправились с известным террористом
Вакуленко числится в базе «Миротворца».
Матерый боевик и разведчик «ДНР» ждет «на подвале» «трибунал».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.tv.
«…Получил весточку от Стаса Вакуленко. Жив. Сидит. Просвета не видно. Старый трибунал ДНР расформирован. Полный тупик и неизвестность. Лишний раз убеждаюсь в криминальном характере существующей»власти» в ДНР. Точнее в полном отсутствии закона и элементарных правовых норм».
Так сторонник «русского мира» Игорь Иванов жалуется, что новые «власти» ДНР не отпустили с «подвала» «республики» матерого террориста Станислава Вакуленко (Енота).
Не смеем спорить по поводу двух последних предложений Иванова. Однако отметим, что террористы на «подвалы» «республик» попадают преимущественно за бандитизм и разбои.
Читайте также: В Киеве жестоко расправились с «героями парковки»
Вакуленко числится в базе «Миротворца» боевиком незаконных вооруженных формирований, который вместе с Гиркиным захватывал Славянск. Затем был в разведке террористической ДНР и награжден ее «орденом» «за воинскую доблесть». Фото «ордена» и его удостоверение выложил Иванов.
Матерый боевик и разведчик «ДНР» ждет «на подвале» «трибунал».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.tv.
«…Получил весточку от Стаса Вакуленко. Жив. Сидит. Просвета не видно. Старый трибунал ДНР расформирован. Полный тупик и неизвестность. Лишний раз убеждаюсь в криминальном характере существующей»власти» в ДНР. Точнее в полном отсутствии закона и элементарных правовых норм».
Так сторонник «русского мира» Игорь Иванов жалуется, что новые «власти» ДНР не отпустили с «подвала» «республики» матерого террориста Станислава Вакуленко (Енота).
Не смеем спорить по поводу двух последних предложений Иванова. Однако отметим, что террористы на «подвалы» «республик» попадают преимущественно за бандитизм и разбои.
Читайте также: В Киеве жестоко расправились с «героями парковки»
Вакуленко числится в базе «Миротворца» боевиком незаконных вооруженных формирований, который вместе с Гиркиным захватывал Славянск. Затем был в разведке террористической ДНР и награжден ее «орденом» «за воинскую доблесть». Фото «ордена» и его удостоверение выложил Иванов.
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