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Раздел: Происшествия  
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В Киеве два патруля полиции устроили ДТП

В Киеве два патруля полиции устроили ДТППолицейские серьезных травм не получили.

В Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием двух полицейских патрульных автомобилей

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

В Дарницком районе на улице Старобориспольской патрульный Toyota Prius протаранил патрульный автомобиль Hyundai, после чего Prius вылетел на тротуар и въехал в дерево. По предварительной информации, полицейские, находившиеся в автомобилях, серьезных травм не получили.

Съемочной группе издания патрульные полицейские запретили подходить ближе, чем на 100 метров к месту аварии, всячески препятствуя съемке, закрывая собой разбитые патрульные автомобили и угрожая применить средства физического воздействия в случае отказа выполнять требование "отойти на 100 метров от места преступления".

Отмечается, что учитывая отсутствие в данной аварии пострадавших, довольно странным было препятствование законной профессиональной деятельности журналистов со стороны полицейских.

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Поэтому обстоятельства аварии, при которой один полицейский автомобиль протаранил другой, неизвестны.

В Киеве два патруля полиции устроили ДТП
В Киеве два патруля полиции устроили ДТП
В Киеве два патруля полиции устроили ДТП
В Киеве два патруля полиции устроили ДТП
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 Теги: Киев, ДТП, полиция

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Вчера, 23:56 » Автор: Едгар Букмирза
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