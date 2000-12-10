Раздел: Происшествия
В Киеве два патруля полиции устроили ДТП
Полицейские серьезных травм не получили.
В Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием двух полицейских патрульных автомобилей
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
В Дарницком районе на улице Старобориспольской патрульный Toyota Prius протаранил патрульный автомобиль Hyundai, после чего Prius вылетел на тротуар и въехал в дерево. По предварительной информации, полицейские, находившиеся в автомобилях, серьезных травм не получили.
Съемочной группе издания патрульные полицейские запретили подходить ближе, чем на 100 метров к месту аварии, всячески препятствуя съемке, закрывая собой разбитые патрульные автомобили и угрожая применить средства физического воздействия в случае отказа выполнять требование "отойти на 100 метров от места преступления".
Отмечается, что учитывая отсутствие в данной аварии пострадавших, довольно странным было препятствование законной профессиональной деятельности журналистов со стороны полицейских.
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Поэтому обстоятельства аварии, при которой один полицейский автомобиль протаранил другой, неизвестны.
В Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием двух полицейских патрульных автомобилей
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
В Дарницком районе на улице Старобориспольской патрульный Toyota Prius протаранил патрульный автомобиль Hyundai, после чего Prius вылетел на тротуар и въехал в дерево. По предварительной информации, полицейские, находившиеся в автомобилях, серьезных травм не получили.
Съемочной группе издания патрульные полицейские запретили подходить ближе, чем на 100 метров к месту аварии, всячески препятствуя съемке, закрывая собой разбитые патрульные автомобили и угрожая применить средства физического воздействия в случае отказа выполнять требование "отойти на 100 метров от места преступления".
Отмечается, что учитывая отсутствие в данной аварии пострадавших, довольно странным было препятствование законной профессиональной деятельности журналистов со стороны полицейских.
Читайте также: В Киеве водители устроили стрельбу за право проезда
Поэтому обстоятельства аварии, при которой один полицейский автомобиль протаранил другой, неизвестны.
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