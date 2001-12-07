Раздел: Происшествия
ЧП в «Борисполе»: новые подробности
Инцидент произошел с белорусским самолетом.
В авиакомпании «Белавиа» выяснили причины ЧП с белорусским самолетом в аэропорту «Борисполь». Самолет вечером 9 декабря на несколько часов нарушил нормальную работу аэропорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
В авиакомпании подтвердили, что лайнер после посадки во время движения по полосе задел грунтовое покрытие правой стойкой шасси. Случилось это из-за сложных метеоусловий в аэропорту - тумана и сниженной видимости.
После того, как командир корабля вновь вывел самолет на полосу, лайнер без проблем доехал до площадки для парковки. Самолет получил незначительные повреждения.
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Лайнер выполнял рейс В2845 по маршруту Минск - Киев. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
В авиакомпании «Белавиа» выяснили причины ЧП с белорусским самолетом в аэропорту «Борисполь». Самолет вечером 9 декабря на несколько часов нарушил нормальную работу аэропорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
В авиакомпании подтвердили, что лайнер после посадки во время движения по полосе задел грунтовое покрытие правой стойкой шасси. Случилось это из-за сложных метеоусловий в аэропорту - тумана и сниженной видимости.
После того, как командир корабля вновь вывел самолет на полосу, лайнер без проблем доехал до площадки для парковки. Самолет получил незначительные повреждения.
Читайте также: В Киеве такси застряло на отбойнике
Лайнер выполнял рейс В2845 по маршруту Минск - Киев. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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