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ЧП в «Борисполе»: новые подробности

ЧП в «Борисполе»: новые подробностиИнцидент произошел с белорусским самолетом.

В авиакомпании «Белавиа» выяснили причины ЧП с белорусским самолетом в аэропорту «Борисполь». Самолет вечером 9 декабря на несколько часов нарушил нормальную работу аэропорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

В авиакомпании подтвердили, что лайнер после посадки во время движения по полосе задел грунтовое покрытие правой стойкой шасси. Случилось это из-за сложных метеоусловий в аэропорту - тумана и сниженной видимости.

После того, как командир корабля вновь вывел самолет на полосу, лайнер без проблем доехал до площадки для парковки. Самолет получил незначительные повреждения.

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Лайнер выполнял рейс В2845 по маршруту Минск - Киев. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

ЧП в «Борисполе»: новые подробности
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 Теги: Борисполь, подробности

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Сегодня, 12:46 » Автор: Анна Мартынова
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