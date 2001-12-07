Раздел: Происшествия
Стрельба возле КПИ: в полиции рассказали подробности
Пострадали два человека.
В Киеве на улице Борщаговской вследствие драки со стрельбой пострадали два человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Как сообщили правоохранители, около общежития на территории Киевского политехнического института (КПИ) возник спор между двумя компаниями. Сначала между ними возникла словесная перепалка, затем началась драка с применением газовых баллончиков. Кроме того, один из участников конфликта несколько раз выстрелил вверх.
"В результате драки пострадали два человека, которые обратились за помощью в медицинское учреждение. С места сотрудники полиции изъяли гильзы из неустановленного оружия", - говорится в сообщении.
Читайте также: ЧП в «Борисполе»: новые подробности
В настоящее время установлены все участники конфликта, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В Киеве на улице Борщаговской вследствие драки со стрельбой пострадали два человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Как сообщили правоохранители, около общежития на территории Киевского политехнического института (КПИ) возник спор между двумя компаниями. Сначала между ними возникла словесная перепалка, затем началась драка с применением газовых баллончиков. Кроме того, один из участников конфликта несколько раз выстрелил вверх.
"В результате драки пострадали два человека, которые обратились за помощью в медицинское учреждение. С места сотрудники полиции изъяли гильзы из неустановленного оружия", - говорится в сообщении.
Читайте также: ЧП в «Борисполе»: новые подробности
В настоящее время установлены все участники конфликта, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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