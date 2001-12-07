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Стрельба возле КПИ: в полиции рассказали подробности

Стрельба возле КПИ: в полиции рассказали подробностиПострадали два человека.

В Киеве на улице Борщаговской вследствие драки со стрельбой пострадали два человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Как сообщили правоохранители, около общежития на территории Киевского политехнического института (КПИ) возник спор между двумя компаниями. Сначала между ними возникла словесная перепалка, затем началась драка с применением газовых баллончиков. Кроме того, один из участников конфликта несколько раз выстрелил вверх.

"В результате драки пострадали два человека, которые обратились за помощью в медицинское учреждение. С места сотрудники полиции изъяли гильзы из неустановленного оружия", - говорится в сообщении.

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В настоящее время установлены все участники конфликта, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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 Теги: стрельба, КПИ

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Сегодня, 14:28 » Автор: Анна Мартынова
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