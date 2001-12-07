Раздел: Происшествия
В Сети высмеяли очередную байку «ДНР» об украинцах-карателях
В соцсетях продолжают оставлять смешные комментарии.
Так называемый заместитель командующего оперативным командованием "ДНР" Эдуард Басурин выдал новую байку об украинских бойцах. По его словам, "украинские каратели" готовят танковую атаку на Горловку. Он уличил Украину в усилении "бронетанкового кулака под Горловкой". Над этим посмеялся и опубликовал пост в своем Twitter известный блогер под ником Фашик Донецкий, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
"Дави их б**дь. Пора карать", - иронично подписал пост блогер.
Пользователи соцсети под постом подняли на смех этот фейк и написали свои ироничные комментарии.
"А что с химической атакой? Уже прошла? Я как-то пропустил", - написал Миротворец.
"Да сколько можно готовиться!? Там в Горловке уже ждутне дождутся, когда нормальная хавка в магазине появится и не надо будет за пенсией ездить в Бахмут и Харьков", - отметил Uncle.ru.
"Что-то басурик совсем поплохел: осунулся, подхудел... Сурковский чай?" - спросил Олег Максюк.
"Эдуарду больше не наливать", - прокомментировал Александр Полуботько.
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"Пишу из акупираваного украми Артемавска. Танков полно в городе, нерастаможеные, все на евробляхах! Ужос!" - написал Максим Степаний.
Так называемый заместитель командующего оперативным командованием "ДНР" Эдуард Басурин выдал новую байку об украинских бойцах. По его словам, "украинские каратели" готовят танковую атаку на Горловку. Он уличил Украину в усилении "бронетанкового кулака под Горловкой". Над этим посмеялся и опубликовал пост в своем Twitter известный блогер под ником Фашик Донецкий, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
"Дави их б**дь. Пора карать", - иронично подписал пост блогер.
Пользователи соцсети под постом подняли на смех этот фейк и написали свои ироничные комментарии.
"А что с химической атакой? Уже прошла? Я как-то пропустил", - написал Миротворец.
"Да сколько можно готовиться!? Там в Горловке уже ждутне дождутся, когда нормальная хавка в магазине появится и не надо будет за пенсией ездить в Бахмут и Харьков", - отметил Uncle.ru.
"Что-то басурик совсем поплохел: осунулся, подхудел... Сурковский чай?" - спросил Олег Максюк.
"Эдуарду больше не наливать", - прокомментировал Александр Полуботько.
Читайте также: Над Техасом на закате нависло странное «НЛО»
"Пишу из акупираваного украми Артемавска. Танков полно в городе, нерастаможеные, все на евробляхах! Ужос!" - написал Максим Степаний.
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