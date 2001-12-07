Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина убил своего коллегу
Подозреваемого задержали.
В Киеве на улице Маяковского прохожие нашли в луже крови труп мужчины. Правоохранители в скором времени задержали подозреваемого, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
По словам очевидцев, мужчины устроили скандал на автостоянке и один из них выстрелил в оппонента, а затем скрылся с места происшествия. Полицейские в скором времени выяснили, что участники конфликта вместе работали в сфере ремонта автомобилей. Благодаря записям с камеры видеонаблюдения правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 44-летний местный житель.
Читайте также: Киевлян предупредили о надвигающемся снегопаде
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (Убийство) УК Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.
В Киеве на улице Маяковского прохожие нашли в луже крови труп мужчины. Правоохранители в скором времени задержали подозреваемого, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
По словам очевидцев, мужчины устроили скандал на автостоянке и один из них выстрелил в оппонента, а затем скрылся с места происшествия. Полицейские в скором времени выяснили, что участники конфликта вместе работали в сфере ремонта автомобилей. Благодаря записям с камеры видеонаблюдения правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 44-летний местный житель.
Читайте также: Киевлян предупредили о надвигающемся снегопаде
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (Убийство) УК Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
948
0
Также советуем посмотреть
- В ВСУ сформировали резерв из 200 тысяч человек
- Нацсовет отказал телеканалу Мураева в переоформлении лицензии
- Сомнительные достижения Путина высмеяли новой карикатурой
- Украина – Коломойский: кто кого
- Болельщики оставили без трусов футболиста, забившего решающий гол
- В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
- В Сети высмеяли реакцию России на протесты в Париже
- Российское ТВ снимает сюжеты о «нищих» украинцах
- В Нацполиции стартовали масштабные оперативно-тактические учения
- В ГБР направлено более 300 уголовных дел по факту совершения военных
- Проблемы русских богачей в Лондоне высмеяли новой карикатурой
- Укравтодор объявил о втором уровне угрозы на дорогах
- Минздрав заявляет о захвате медуниверситета в Одессе
- Члены путинской ОПГ будут наказаны
- В Сети высмеяли очередную байку «ДНР» об украинцах-карателях
- В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождем
- Над Техасом на закате нависло странное «НЛО»
- Гройсман – Фирташ: кто кого
- Госдеп и Виктор Медведчук
- Сенцова выписали из медчасти колонии
- Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
- Сестра рассказала о голодовке Савченко
- Щодо спрощеного громадянства РФ для українців
- Стали известны детали драки со стрельбой с участием студентов КПИ
- Во Львове вандалы пытались разрушить скульптуры возле могил польских военных
- Сюрприз на Хануку: пенсионер выиграл в «Лото» 5 миллионов
- Україна має право на ядерний захист
- Флот оккупантов в Крыму усилили новым ракетным кораблем
- Пограничники не пустили митрополита УПЦ МП через линию разграничения на Донбассе
- О сценарии развала дела Мартыненко
Оставьте свой комментарий