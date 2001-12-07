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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина убил своего коллегу

В Киеве мужчина убил своего коллегуПодозреваемого задержали.

В Киеве на улице Маяковского прохожие нашли в луже крови труп мужчины. Правоохранители в скором времени задержали подозреваемого, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

По словам очевидцев, мужчины устроили скандал на автостоянке и один из них выстрелил в оппонента, а затем скрылся с места происшествия. Полицейские в скором времени выяснили, что участники конфликта вместе работали в сфере ремонта автомобилей. Благодаря записям с камеры видеонаблюдения правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 44-летний местный житель.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (Убийство) УК Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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 Теги: Киев, убийство

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Сегодня, 18:01 » Автор: Анна Мартынова
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