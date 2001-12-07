Раздел: Происшествия
В Киеве киберполиция прекратила деятельность онлайн-биржи
Потерпевшие не имели возможности "забрать" деньги.
В Киеве сотрудники киберполиции пресекли деятельность группы мошенников, которые под видом участия в онлайн торгах валютными парами выманивали деньги у граждан.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Полицейские установили, что 44-летний иностранец организовал преступную схему, которая действовала под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы), используя специально созданный для этого ресурс.
По схеме, потенциальному клиенту предлагалось принять участие в торгах, путем открытия специального демо-счета, где организаторами создавалась имитация успешных торгов. После, лицо нацеливали на открытие реального счета. При этом, с клиентами работали операторы офиса, которые нацеливали их на внесение как можно больших взносов. Аргументировали это большей вероятностью выигрыша. Для достижения этой цели злоумышленники использовали заранее прописанную схему психологического воздействия на жертву.
Вложив деньги, потерпевшие не имели возможности их "забрать". В данном случае они могли только пополнять счета. Система работала таким образом, что все торги приводили к полной потере денег пользователей.
На территории Киева полицейские разоблачили два офиса, которые использовали злоумышленники. В общем, в этих офисах работало более 30 человек, как граждане Украины, так и иностранцы.
Изъято компьютеры, сетевое и серверное оборудование на котором размещалась непосредственно фиктивная биржа, черновые записи и деньги. Также, в одном из офисов обнаружено документы оффшорной компании, под "прикрытием" которой действовали мошенники.
Читайте также: Киберполиция Украины закрыла сайт Коммунистической партии
Сейчас продолжаются следственные действия. Изъятую технику направили на экспертизу. Полицейские устанавливают роль каждого из участников преступной схемы, для привлечения их к ответственности. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.
В Киеве сотрудники киберполиции пресекли деятельность группы мошенников, которые под видом участия в онлайн торгах валютными парами выманивали деньги у граждан.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Полицейские установили, что 44-летний иностранец организовал преступную схему, которая действовала под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы), используя специально созданный для этого ресурс.
По схеме, потенциальному клиенту предлагалось принять участие в торгах, путем открытия специального демо-счета, где организаторами создавалась имитация успешных торгов. После, лицо нацеливали на открытие реального счета. При этом, с клиентами работали операторы офиса, которые нацеливали их на внесение как можно больших взносов. Аргументировали это большей вероятностью выигрыша. Для достижения этой цели злоумышленники использовали заранее прописанную схему психологического воздействия на жертву.
Вложив деньги, потерпевшие не имели возможности их "забрать". В данном случае они могли только пополнять счета. Система работала таким образом, что все торги приводили к полной потере денег пользователей.
На территории Киева полицейские разоблачили два офиса, которые использовали злоумышленники. В общем, в этих офисах работало более 30 человек, как граждане Украины, так и иностранцы.
Изъято компьютеры, сетевое и серверное оборудование на котором размещалась непосредственно фиктивная биржа, черновые записи и деньги. Также, в одном из офисов обнаружено документы оффшорной компании, под "прикрытием" которой действовали мошенники.
Читайте также: Киберполиция Украины закрыла сайт Коммунистической партии
Сейчас продолжаются следственные действия. Изъятую технику направили на экспертизу. Полицейские устанавливают роль каждого из участников преступной схемы, для привлечения их к ответственности. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.
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