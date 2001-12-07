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Раздел: Происшествия  
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Экс-милиционер похитил двух марокканцев и требовал выкуп

Экс-милиционер похитил двух марокканцев и требовал выкупО похищении двух граждан Марокко правоохранителям сообщила жена одного из пострадавших.

Харьковская местная прокуратура задержала 38-летнего харьковчанина, который подозревается в похищении двух марокканцев.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Женщина рассказала, что вечером, 6 декабря, иностранцев прямо посреди улицы на Павловом поле посадили в автомобиль какие-то мужчины и увезли в неизвестном направлении. После этого связь с мужем она утратила.

"Пострадавших нашли на следующий день благодаря функции геолокации, которую сумел включить на мобильном один из похищенных. По данным следствия, марокканцев удерживали в гаражном кооперативе ради денег. Похитители представились иностранцам правоохранителями и угрожали лишением свободы, если те не передадут им 5 тыс. долларов" - сообщают в прокуратуре.

По словам потерпевшего, похитители назвали себя полицейскими, имитировали его задержания и даже провели несанкционированный обыск у него дома, после чего вывезли его с другом к гаражу.

Одного из подозреваемых задержали непосредственно на месте происшествия. При себе у мужчины обнаружили удостоверение капитана милиции, срок действия которого истек в 2014 году. По объяснениям задержанного, документ остался после увольнения из органов.

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В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. У правоохранителей есть основания полагать, что к похищению иностранцев могут быть причастны действующие сотрудники полиции. Решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности Государственному бюро расследований.
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 Теги: Экс-милиционер, выкуп, похищение

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Сегодня, 22:16 » Автор: Едгар Букмирза
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