» » В Киеве сгорел автомобиль
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве сгорел автомобиль

В Киеве сгорел автомобильВ Киеве загорелся автомобиль Citroen Xsara на еврономерах.

Как сообщают источники, сегодня в вечернее время в Киеве загорелся автомобиль Citroen Xsara на еврономерах, припаркованный на улице Булаховского, 5-д.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.

На месте происшествия работали экипажи патрульной полиции и ГСЧС. О пострадавших и причине возгорания пока не сообщается.

Читайте также: В Киеве ночью сгорел автомобиль

Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

В Киеве сгорел автомобиль
В Киеве сгорел автомобиль
В Киеве сгорел автомобиль
В Киеве сгорел автомобиль
В Киеве сгорел автомобиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, автомобиль

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:18 » Автор: Едгар Букмирза
     245
     0

Похожие новости по теме

В Киеве ночью дотла сгорел автомобиль В Киеве ночью дотла сгорел автомобиль

Киевлян напугал странный хлопок.

В Киеве ночью сгорел автомобиль В Киеве ночью сгорел автомобиль

Причины пожара выясняются.

В Киеве дотла сгорел автомобиль В Киеве дотла сгорел автомобиль

Причины возгорания пока неизвестны.

В Киеве посреди улицы сгорел автомобиль В Киеве посреди улицы сгорел автомобиль

Причина возгорания пока неизвестна.

Сгорел дотла: в Киеве взорвался автомобиль Сгорел дотла: в Киеве взорвался автомобиль

Ночью взорвался и сгорел Opel, пострадавших нет.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх