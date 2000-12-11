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Раздел: Происшествия  
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В Киеве троллейбус стал причиной травмы человека

В Киеве троллейбус стал причиной травмы человекаЖизнь наших пассажиров и безопасность на дороге прежде всего!

В Киеве водитель троллейбуса применил экстренное торможение. В результате пострадал пассажир.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Сегодня в 10 час. 44 мин. на вул.Липкивського, 7 водитель троллейбуса маршрута №3 (бортовой номер 3366), избегая столкновения с автомобилем для сохранения жизни и здоровья пассажиров, применил экстренное торможение, что, к сожалению, привело к травмированию пассажира. На место ДТП срочно была вызвана скорая и оказана профессиональную медицинскую помощь,- отмечено в новости.

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Спасибо сотрудникам маршрута за оперативную профессиональную реакцию на дороге в чрезвычайных условиях, извините за временные неудобства и благодарим за понимание, - добавили в "Киевпастрансе".
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 Теги: Киев, троллейбус, травмы

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Вчера, 23:30 » Автор: Едгар Букмирза
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