Раздел: Происшествия
В Киеве троллейбус стал причиной травмы человека
Жизнь наших пассажиров и безопасность на дороге прежде всего!
В Киеве водитель троллейбуса применил экстренное торможение. В результате пострадал пассажир.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
Сегодня в 10 час. 44 мин. на вул.Липкивського, 7 водитель троллейбуса маршрута №3 (бортовой номер 3366), избегая столкновения с автомобилем для сохранения жизни и здоровья пассажиров, применил экстренное торможение, что, к сожалению, привело к травмированию пассажира. На место ДТП срочно была вызвана скорая и оказана профессиональную медицинскую помощь,- отмечено в новости.
Читайте также: В Киеве столкнулись троллейбус и автобус: есть пострадавшие
Спасибо сотрудникам маршрута за оперативную профессиональную реакцию на дороге в чрезвычайных условиях, извините за временные неудобства и благодарим за понимание, - добавили в "Киевпастрансе".
В Киеве водитель троллейбуса применил экстренное торможение. В результате пострадал пассажир.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
Сегодня в 10 час. 44 мин. на вул.Липкивського, 7 водитель троллейбуса маршрута №3 (бортовой номер 3366), избегая столкновения с автомобилем для сохранения жизни и здоровья пассажиров, применил экстренное торможение, что, к сожалению, привело к травмированию пассажира. На место ДТП срочно была вызвана скорая и оказана профессиональную медицинскую помощь,- отмечено в новости.
Читайте также: В Киеве столкнулись троллейбус и автобус: есть пострадавшие
Спасибо сотрудникам маршрута за оперативную профессиональную реакцию на дороге в чрезвычайных условиях, извините за временные неудобства и благодарим за понимание, - добавили в "Киевпастрансе".
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