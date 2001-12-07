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Раздел: Происшествия  
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На Львовщине обнаружили обгоревшее тело подростка

На Львовщине обнаружили обгоревшее тело подросткаПогибшему было 15 лет.

Во Львовской области полицейские устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего жителя Закарпатья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"В Самборский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории местной свалки обнаружено обгоревшее тело человека", – сообщают в полиции.

Полицейские установили, что 15-летний житель Закарпатья развел огонь в самодельной конструкции для обогрева, которая находилась внутри его временного "жилища".

В результате внутри времянки произошло возгорание, которое, по всей вероятности, привело к гибели подростка.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

На Львовщине обнаружили обгоревшее тело подростка
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 Теги: Львовщина, подросток

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Сегодня, 10:12 » Автор: Анна Мартынова
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