Раздел: Происшествия
На Львовщине обнаружили обгоревшее тело подростка
Погибшему было 15 лет.
Во Львовской области полицейские устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего жителя Закарпатья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В Самборский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории местной свалки обнаружено обгоревшее тело человека", – сообщают в полиции.
Полицейские установили, что 15-летний житель Закарпатья развел огонь в самодельной конструкции для обогрева, которая находилась внутри его временного "жилища".
В результате внутри времянки произошло возгорание, которое, по всей вероятности, привело к гибели подростка.
Читайте также: В Киеве в ДТП попали четыре авто
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Во Львовской области полицейские устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего жителя Закарпатья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В Самборский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории местной свалки обнаружено обгоревшее тело человека", – сообщают в полиции.
Полицейские установили, что 15-летний житель Закарпатья развел огонь в самодельной конструкции для обогрева, которая находилась внутри его временного "жилища".
В результате внутри времянки произошло возгорание, которое, по всей вероятности, привело к гибели подростка.
Читайте также: В Киеве в ДТП попали четыре авто
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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