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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом авто попало в ДТП и загорелось

Под Киевом авто попало в ДТП и загорелосьВодитель пострадал.

Сегодня ночью в городе Ирпень водитель автомобиля Dacia не справился с управлением автомобиля и вылетел с дороги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.

"На его пути был бетонный забор водоканала, который он удачно пробил. Остановился уже в дереве на территории самого водоканала, после чего автомобиль загорелся", - говорится в сообщении.

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На месте работали спасатели ГСЧС, правоохранители и врачи. Степень и характер травм пострадавшего устанавливается.
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 Теги: Киевщина, ДТП

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Сегодня, 11:50 » Автор: Анна Мартынова
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