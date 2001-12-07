Под Киевом авто попало в ДТП и загорелось

Водитель пострадал.



Сегодня ночью в городе Ирпень водитель автомобиля Dacia не справился с управлением автомобиля и вылетел с дороги, сообщает



"На его пути был бетонный забор водоканала, который он удачно пробил. Остановился уже в дереве на территории самого водоканала, после чего автомобиль загорелся", - говорится в сообщении.



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На месте работали спасатели ГСЧС, правоохранители и врачи. Степень и характер травм пострадавшего устанавливается.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сегодня ночью в городе Ирпень водитель автомобиля Dacia не справился с управлением автомобиля и вылетел с дороги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua "На его пути был бетонный забор водоканала, который он удачно пробил. Остановился уже в дереве на территории самого водоканала, после чего автомобиль загорелся", - говорится в сообщении.На месте работали спасатели ГСЧС, правоохранители и врачи. Степень и характер травм пострадавшего устанавливается.





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