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Раздел: Происшествия  
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В Киеве иностранец обокрал женщину

В Киеве иностранец обокрал женщинуЕму грозит до 3 лет лишения свободы.

В Деснянском районе столицы правоохранители задержали иностранца за кражу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.

Злоумышленника задержали полицейские, когда тот начал убегать. Выяснилось, что 41-летний иностранец в троллейбусе вытащил из кармана девушки мобильный телефон. Кроме того, он подозревается в совершении разбоя на территории другой области.

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Начато уголовное производство. Правонарушителю грозит до 3 лет лишения свободы.
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 Теги: Киев, иностранец

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Сегодня, 13:18 » Автор: Анна Мартынова
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