Раздел: Происшествия
В Киеве иностранец обокрал женщину
Ему грозит до 3 лет лишения свободы.
В Деснянском районе столицы правоохранители задержали иностранца за кражу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.
Злоумышленника задержали полицейские, когда тот начал убегать. Выяснилось, что 41-летний иностранец в троллейбусе вытащил из кармана девушки мобильный телефон. Кроме того, он подозревается в совершении разбоя на территории другой области.
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Начато уголовное производство. Правонарушителю грозит до 3 лет лишения свободы.
В Деснянском районе столицы правоохранители задержали иностранца за кражу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.
Злоумышленника задержали полицейские, когда тот начал убегать. Выяснилось, что 41-летний иностранец в троллейбусе вытащил из кармана девушки мобильный телефон. Кроме того, он подозревается в совершении разбоя на территории другой области.
Читайте также: Синоптик рассказала, когда Киев накроет снежным циклоном
Начато уголовное производство. Правонарушителю грозит до 3 лет лишения свободы.
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