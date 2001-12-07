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Раздел: Происшествия  
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В киевской канализации обнаружили тело мужчины

В киевской канализации обнаружили тело мужчиныОбстоятельства гибели мужчины устанавливают.

В Голосеевском районе столицы на улице Метеорологической в канализации нашли труп неизвестного мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Так, 35-летнего мужчину в канализационном колодце нашли прохожие после 20:00 в воскресенье, 9 декабря.

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Обстоятельства его гибели неизвестны. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
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 Теги: Киев, труп

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Сегодня, 13:42 » Автор: Анна Мартынова
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