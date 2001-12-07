Раздел: Происшествия
В киевской канализации обнаружили тело мужчины
Обстоятельства гибели мужчины устанавливают.
В Голосеевском районе столицы на улице Метеорологической в канализации нашли труп неизвестного мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Так, 35-летнего мужчину в канализационном колодце нашли прохожие после 20:00 в воскресенье, 9 декабря.
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Обстоятельства его гибели неизвестны. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
В Голосеевском районе столицы на улице Метеорологической в канализации нашли труп неизвестного мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Так, 35-летнего мужчину в канализационном колодце нашли прохожие после 20:00 в воскресенье, 9 декабря.
Читайте также: В Киеве сгорели три авто
Обстоятельства его гибели неизвестны. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
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