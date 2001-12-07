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Раздел: Происшествия  
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ДТП в Бердянске: пострадали женщина с младенцем

ДТП в Бердянске: пострадали женщина с младенцемОбстоятельства ДТП устанавливают.

В Запорожской области на Мелитопольском шоссе Бердянска произошло столкновение ВАЗа одной из охранных служб и Audi, в котором находилась женщина с 10-месячным ребенком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Инцидент случился 11 декабря в районе бывшего завода "Южгидромаш", когда "Жигули" врезались в бок иномарки, где в тот момент лежал малыш, передает "ПроБердянск".

Водители проезжавших мимо автомобилей помогли вытащить ребенка из пострадавшей машины и доставили в больницу женщину и малыша.

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В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.
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 Теги: ДТП, Бердянск

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Сегодня, 16:53 » Автор: Анна Мартынова
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