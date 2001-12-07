ДТП в Бердянске: пострадали женщина с младенцем

Похожие новости по теме

Женщина чудовищно расправилась с шестимесячным ребёнком во время дневной прогулки. Инцидент произошёл 13 июля в селе Лопатино Волжского района Самарской области. 39-летняя женщина с ребёнком около 12:00 вышла из дома на прогулку и после этого долго не возвращалась. Через время родственники забеспокоились и пошли на поиски