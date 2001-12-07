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Раздел: Происшествия  
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Во Львове нардеп попал в ДТП

Во Львове нардеп попал в ДТП Парасюк рассказал о ДТП.

Народный депутат Украины Владимир Парасюк сообщил, что авария с его участием состоялась на парковке МакДрайв и никакой скорости у автомобилей не было, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Отъезжали от окна заказ МакДрайв, не заметили друг друга и просто потерлись два автомобиля. Никакой скорости не было. Это даже не была дорога, инцидент произошел на парковке", - написал Парасюк.

Он также сообщил, что у водителя Audi не было страхового полиса и составить европротокол было невозможно. За это водитель Audi, по словам Парасюка, получил штраф.

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"У водителя Audi не было страхового полиса, так европротокол составить было невозможно. Кстати, из-за отсутствия страховка водитель Audi тоже получил штраф. Все сделали в соответствии с законом. Вызвали полицию и юридически оформили это событие. Затем все дружно выпили кофе и разъехались по домам", - отметил Парасюк.

Во Львове нардеп попал в ДТП
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 Теги: Львовщина, ДТП

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Сегодня, 18:23 » Автор: Анна Мартынова
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