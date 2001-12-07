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Раздел: Происшествия  
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В Киеве водителей призывают оставить автомобили дома: названа причина

В Киеве водителей призывают оставить автомобили дома: названа причинаВ столице возможны большие пробки.

В Киеве водителей призывают не выезжать на личных автомобилях в течение среды и четверга, поскольку синоптики прогнозируют в столице снегопад и метель.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

В частности, городская власть Киева обращается к водителям с просьбой оставить дома частные автомобили 12 и 13 декабря 2018 в связи с прогнозируемым снегопадом. Кроме того, в связи с ухудшением погоды и состояния проезда на дорогах в столице возможны большие пробки.

"Также просим не парковать автомобили на обочинах дорог и в непредусмотренных для этого местах. Авто, мешающие прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать", - отметили в КГГА.

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Отметим, что в Киеве и Киевской области синоптики прогнозируют 12 и 13 декабря осложнения погодных условий - сильный снег, метели, порывы ветра и гололедицу. Прирост снежного покрова составит 13-18 см.
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 Теги: Киев, водитель

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Сегодня, 19:58 » Автор: Едгар Букмирза
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