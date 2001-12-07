Раздел: Происшествия
В ОРДЛО пугают население принудительной мобилизацией
Население в последнее время всё меньше верит запугиваниям.
Пропагандисты так называемых “ЛДНР” продолжают запугивать население “ужасами” об Украине.
В частности, используя факт введения военного положения в 10 областях Украины, распространяют слухи об «опасности посещения населением республик оккупированных территорий», пишет Хроника.инфо со ссылкой на “ИС”.
Якобы злобная хунта прямо при пересечении КПВВ может загрести по «принудительной мобилизации» в ряды «карателей». Уже попридумывали некие подмётные письма от уже «отмобилизованных», транслируют некие слезливые истории о «канувших в безвестье» поехавших в Бахмут за колбасой мужчинах, юношах и стариках и прочий бред.
Читайте также: Боевики пугают население началом боевых действий
Однако, следует заметить, что население в последнее время всё меньше верит этим запугиваниям. Ибо туда-сюда люди перемещаются постоянно и регулярно и ещё никого насильно, под стволом автомата в НГУ, «не сняли».
Пропагандисты так называемых “ЛДНР” продолжают запугивать население “ужасами” об Украине.
В частности, используя факт введения военного положения в 10 областях Украины, распространяют слухи об «опасности посещения населением республик оккупированных территорий», пишет Хроника.инфо со ссылкой на “ИС”.
Якобы злобная хунта прямо при пересечении КПВВ может загрести по «принудительной мобилизации» в ряды «карателей». Уже попридумывали некие подмётные письма от уже «отмобилизованных», транслируют некие слезливые истории о «канувших в безвестье» поехавших в Бахмут за колбасой мужчинах, юношах и стариках и прочий бред.
Читайте также: Боевики пугают население началом боевых действий
Однако, следует заметить, что население в последнее время всё меньше верит этим запугиваниям. Ибо туда-сюда люди перемещаются постоянно и регулярно и ещё никого насильно, под стволом автомата в НГУ, «не сняли».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
41
0
Также советуем посмотреть
- Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
- Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
- Нарушили границы: Россия представила ЕСПЧ свою версию задержания моряков
- Забавные фотки, способные "вылечить" депрессию
- Порошенко встретится с генсеком НАТО
- Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
- Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
- Сеть насмешил охранник Путина, замаскировавшийся под оператора
- В Украину не пропустили более тысячи россиян
- Голлум из «Властелина колец» оригинально спародировал Терезу Мэй
- Парасюк поделился подробностями ДТП во Львове
- Начались учебные сборы с резервистами морской пехоты ВМС Украины
- Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления
- Сеть насмешил кот, позволивший себя «упаковать» для подарка
- Как погашение внешних госдолгов повлияет на курс гривны
- Захарову, сделавшую ремонт за счет телепрограммы, высмеяли фотожабами
- Добрі наміри, «жовті жилети» та переконливий Волкер
- Объявлено штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей
- Нью-Йоркская газета оконфузилась «пикантным» заголовком
- Минобороны уменьшит расходы на вооружения
- Савченко прекратит сухую голодовку
- Катя вже не з нами п’ять тижнів
- В Россию не пропустили более 280 граждан Украины
- В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже
- Укрпочта предупредила о предстоящих задержках отправлений
- Нова стратегія миру та безпеки: ОПК країни
- У жены Семочко и ее дочери нашли гражданство РФ
- Соцсети подняли на смех истерику боевиков «ДНР» из-за дорогих яиц
- Об инновационном развитии
- Только треть опрошенных украинцев поддерживают введение военного положения
Оставьте свой комментарий