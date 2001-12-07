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Раздел: Происшествия  
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В ОРДЛО пугают население принудительной мобилизацией

В ОРДЛО пугают население принудительной мобилизациейНаселение в последнее время всё меньше верит запугиваниям.

Пропагандисты так называемых “ЛДНР” продолжают запугивать население “ужасами” об Украине.

В частности, используя факт введения военного положения в 10 областях Украины, распространяют слухи об «опасности посещения населением республик оккупированных территорий», пишет Хроника.инфо со ссылкой на “ИС”.

Якобы злобная хунта прямо при пересечении КПВВ может загрести по «принудительной мобилизации» в ряды «карателей». Уже попридумывали некие подмётные письма от уже «отмобилизованных», транслируют некие слезливые истории о «канувших в безвестье» поехавших в Бахмут за колбасой мужчинах, юношах и стариках и прочий бред.

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Однако, следует заметить, что население в последнее время всё меньше верит этим запугиваниям. Ибо туда-сюда люди перемещаются постоянно и регулярно и ещё никого насильно, под стволом автомата в НГУ, «не сняли».
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 Теги: ОРДЛО, население, мобилизация

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Сегодня, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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