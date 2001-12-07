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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло смертельное ДТП с участием маршрутки

В Киеве произошло смертельное ДТП с участием маршруткиПострадавший умер в карете "скорой помощи".

В результате ДТП на Гостомельском шоссе в Оболонском районе Киева погиб один человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Правоохранители уточнили, что ранения различной степени тяжести получили четверо пассажиров, при этом один скончался в карете "скорой помощи". В аварии столкнулись маршрутка и грузовик.

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Напомним, что ДТП произошло на Гостомельском шоссе. На месте аварии работали несколько машин скорой, патрульные полицейские, которые выясняют причину и обстоятельства аварии.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:10 » Автор: Анна Мартынова
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