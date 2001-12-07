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Раздел: Происшествия  
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В Киеве дворник обстрелял бездомных

В Киеве дворник обстрелял бездомныхСтрельба произошла возле пункта приема вторичного сырья.

В одном из районов Киева произошла ссора между дворником и двумя бездомными. В результате конфликта коммунальщик выстрелил в одного из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.

«Дворник сказал, что мужчины украли у него бумагу. Они отрицали это, начался скандал», - указано в подписи видео события.

Стрельба была в Дарницком районе столицы возле пункта приема вторичного сырья. Дворник, который в то время работал во дворе одного из домов, заподозрил бездомных в краже бумаги. Мужчины возразили ему, вследствие чего и произошел скандал.

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В результате ссоры, дворник использовал газовый баллончик против одного из бездомных. Его товарищ вступился, тогда дворник дважды выстрелил из пистолета: сначала в колено, а затем в голову. Пострадавший потерял много крови, но от госпитализации отказался. Нападающий скрылся с места происшествия. Сейчас продолжаются его поиски. Правоохранители официально не комментируют.
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 Теги: Киев, дворник

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Сегодня, 12:11 » Автор: Анна Мартынова
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