Раздел: Происшествия
В Киеве дворник обстрелял бездомных
Стрельба произошла возле пункта приема вторичного сырья.
В одном из районов Киева произошла ссора между дворником и двумя бездомными. В результате конфликта коммунальщик выстрелил в одного из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
«Дворник сказал, что мужчины украли у него бумагу. Они отрицали это, начался скандал», - указано в подписи видео события.
Стрельба была в Дарницком районе столицы возле пункта приема вторичного сырья. Дворник, который в то время работал во дворе одного из домов, заподозрил бездомных в краже бумаги. Мужчины возразили ему, вследствие чего и произошел скандал.
Читайте также: Киевских водителей просят пересесть на общественный транспорт
В результате ссоры, дворник использовал газовый баллончик против одного из бездомных. Его товарищ вступился, тогда дворник дважды выстрелил из пистолета: сначала в колено, а затем в голову. Пострадавший потерял много крови, но от госпитализации отказался. Нападающий скрылся с места происшествия. Сейчас продолжаются его поиски. Правоохранители официально не комментируют.
В одном из районов Киева произошла ссора между дворником и двумя бездомными. В результате конфликта коммунальщик выстрелил в одного из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
«Дворник сказал, что мужчины украли у него бумагу. Они отрицали это, начался скандал», - указано в подписи видео события.
Стрельба была в Дарницком районе столицы возле пункта приема вторичного сырья. Дворник, который в то время работал во дворе одного из домов, заподозрил бездомных в краже бумаги. Мужчины возразили ему, вследствие чего и произошел скандал.
Читайте также: Киевских водителей просят пересесть на общественный транспорт
В результате ссоры, дворник использовал газовый баллончик против одного из бездомных. Его товарищ вступился, тогда дворник дважды выстрелил из пистолета: сначала в колено, а затем в голову. Пострадавший потерял много крови, но от госпитализации отказался. Нападающий скрылся с места происшествия. Сейчас продолжаются его поиски. Правоохранители официально не комментируют.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
279
0
Также советуем посмотреть
- Почему украинцам не удается сложить слово «счастье»
- Американец из-за нелепой случайности выиграл «круглую сумму»
- В традициях Уго Чавеса
- Сеть насмешило «противостояние» кота с беговой дорожкой
- Россия – это мой враг
- В ГФС отреагировали на обещание Насирова выйти на работу
- Стало известно, почему Goggle считает Трампа «идиотом»
- Как жители Донбасса спасаются от нищеты
- «Хуже, чем на памятник»: Сеть насмешила свежая фотка Путина
- В Украине отмечают День Сухопутных войск
- Боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе во вторник
- Комусь воєнний стан, комусь – дерибан
- Что такое настоящая зима: фотки, которые вас развеселят
- Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
- Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
- Нарушили границы: Россия представила ЕСПЧ свою версию задержания моряков
- Забавные фотки, способные "вылечить" депрессию
- Порошенко встретится с генсеком НАТО
- Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
- Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
- Сеть насмешил охранник Путина, замаскировавшийся под оператора
- В Украину не пропустили более тысячи россиян
- Голлум из «Властелина колец» оригинально спародировал Терезу Мэй
- Парасюк поделился подробностями ДТП во Львове
- Начались учебные сборы с резервистами морской пехоты ВМС Украины
- Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления
- Сеть насмешил кот, позволивший себя «упаковать» для подарка
- Как погашение внешних госдолгов повлияет на курс гривны
- Захарову, сделавшую ремонт за счет телепрограммы, высмеяли фотожабами
- Добрі наміри, «жовті жилети» та переконливий Волкер
Оставьте свой комментарий