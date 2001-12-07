Раздел: Происшествия
В Киеве утром сгорел автомобиль
Обошлось без пострадавших.
В среду, 12 декабря, в Киеве по адресу бульвар Ярослава Гашека, 8/2 произошел пожар. Горел микроавтобус Volkswagen Transporter. Вызов на линию 101 поступил около 07:33, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По предварительной информации, машина загорелась на проезжей части. Прибывшие на место пожарные, уже в 07:53 ликвидировали возгорание. Однако автомобиль сгорел полностью. К счастью, обошлось без пострадавших.
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На месте работали пожарные, а также дежурили медики и полиция. Подробности происшествия установит следствие.
В среду, 12 декабря, в Киеве по адресу бульвар Ярослава Гашека, 8/2 произошел пожар. Горел микроавтобус Volkswagen Transporter. Вызов на линию 101 поступил около 07:33, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По предварительной информации, машина загорелась на проезжей части. Прибывшие на место пожарные, уже в 07:53 ликвидировали возгорание. Однако автомобиль сгорел полностью. К счастью, обошлось без пострадавших.
Читайте также: В Киеве из-за ДТП остановились трамваи
На месте работали пожарные, а также дежурили медики и полиция. Подробности происшествия установит следствие.
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