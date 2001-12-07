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Раздел: Происшествия  
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На Николаевщине дети погибли в пожаре

На Николаевщине дети погибли в пожаре Одного ребенка удалось спасти.

В Николаевской области в результате пожара в жилом доме погибли двое детей. Еще одного ребенка госпитализировали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 13:56. Как выяснилось, огонь вспыхнул в жилом доме на улице Центральная в селе Доброе Баштанского района. Еще до прибытия спасателей соседи ликвидировали пожар на незначительной площади: горело кресло в одной из комнат.

В доме во время пожара находились трое малолетних детей. Они надышались продуктами горения.

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"Двое детей, 2016 и 2017 рождения, к сожалению, погибли, еще один ребенок 2014 г.р. госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказали в ГСЧС.
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 Теги: Николаевщина, пожар

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Сегодня, 18:14 » Автор: Анна Мартынова
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