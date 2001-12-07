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Раздел: Происшествия  
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Стало известно, сколько ДТП произошло в столице из-за снегопада

Стало известно, сколько ДТП произошло в столице из-за снегопадаОдин человек погиб в результате аварии.

В Киевской области из-за ухудшения погодных условий произошло более 30 аварий, в ДТП погиб один человек.

Об этом сообщили в областной полиции вечером в среду, 12 декабря. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

"С ухудшением погодных условий на дорогах Киевской области случилось более 30 ДТП, один человек погиб, один травмирован", - говорится в сообщении.

В полиции призвали водителей не нарушать правил дорожного движения, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и без необходимости не выезжать из гаража.

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Также в полиции призвали пешеходов в условиях недостаточной видимости не выходить внезапно на проезжую часть перед автомобилем, переходить дорогу только в установленных для этого местах.

"Кроме того, советуем иметь на одежде светоотражающие элементы – это уменьшит риск опасности на дороге", - уточняется в сообщении.
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 Теги: ДТП, снегопад, Киев

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Сегодня, 19:32 » Автор: Едгар Букмирза
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