Раздел: Происшествия
Стало известно, сколько ДТП произошло в столице из-за снегопада
Один человек погиб в результате аварии.
В Киевской области из-за ухудшения погодных условий произошло более 30 аварий, в ДТП погиб один человек.
Об этом сообщили в областной полиции вечером в среду, 12 декабря. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
"С ухудшением погодных условий на дорогах Киевской области случилось более 30 ДТП, один человек погиб, один травмирован", - говорится в сообщении.
В полиции призвали водителей не нарушать правил дорожного движения, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и без необходимости не выезжать из гаража.
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Также в полиции призвали пешеходов в условиях недостаточной видимости не выходить внезапно на проезжую часть перед автомобилем, переходить дорогу только в установленных для этого местах.
"Кроме того, советуем иметь на одежде светоотражающие элементы – это уменьшит риск опасности на дороге", - уточняется в сообщении.
В Киевской области из-за ухудшения погодных условий произошло более 30 аварий, в ДТП погиб один человек.
Об этом сообщили в областной полиции вечером в среду, 12 декабря. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
"С ухудшением погодных условий на дорогах Киевской области случилось более 30 ДТП, один человек погиб, один травмирован", - говорится в сообщении.
В полиции призвали водителей не нарушать правил дорожного движения, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и без необходимости не выезжать из гаража.
Читайте также: Стало известно, сколько киевлян страдают от психических расстройств
Также в полиции призвали пешеходов в условиях недостаточной видимости не выходить внезапно на проезжую часть перед автомобилем, переходить дорогу только в установленных для этого местах.
"Кроме того, советуем иметь на одежде светоотражающие элементы – это уменьшит риск опасности на дороге", - уточняется в сообщении.
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