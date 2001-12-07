Раздел: Происшествия
На Донбассе ликвидирован известный боевик
О гибели Лирика сообщили Сергей Журавлев и Феликс Яскевич.
Напомним, по данным пресс-центра Объединенных сил, одиннадцатого декабря боевые потери террористов составили одного погибшего и пятерых раненых боевиков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на real-vin.com.
Возможно, имя вчерашнего «двухсотого» «ополченца» в соцсетях сторонников «русского мира» нашел украинский патриот и блогер с оккупированной территории «Necro Mancer»:
«Гусев Сергей Валерьевич (Лирик). Алчевск, родился 06/05/94. Стал «груз 200» ~ 11/12/18 (обстоятельства смерти требуют уточнения)».
О гибели Лирика сообщили Сергей Журавлев и Феликс Яскевич.
Оправдывая свой псевдоним, Олег Гусев написал на страничке ВКонтакте поэтический девиз:
«И пусть судьба не справедлива,
Но жизнь игра, играй красиво».
Читайте также: На Донбассе ликвидирован двадцатилетний боевик
В базе «Миротворца» присутствует боевик незаконных вооруженных формирований Сергей Валерьевич Гусев, но у него другая дата рождения: 21.10.1980. И родом он из Харьковской области. Видимо, полные тезки.
Напомним, по данным пресс-центра Объединенных сил, одиннадцатого декабря боевые потери террористов составили одного погибшего и пятерых раненых боевиков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на real-vin.com.
Возможно, имя вчерашнего «двухсотого» «ополченца» в соцсетях сторонников «русского мира» нашел украинский патриот и блогер с оккупированной территории «Necro Mancer»:
«Гусев Сергей Валерьевич (Лирик). Алчевск, родился 06/05/94. Стал «груз 200» ~ 11/12/18 (обстоятельства смерти требуют уточнения)».
О гибели Лирика сообщили Сергей Журавлев и Феликс Яскевич.
Оправдывая свой псевдоним, Олег Гусев написал на страничке ВКонтакте поэтический девиз:
«И пусть судьба не справедлива,
Но жизнь игра, играй красиво».
Читайте также: На Донбассе ликвидирован двадцатилетний боевик
В базе «Миротворца» присутствует боевик незаконных вооруженных формирований Сергей Валерьевич Гусев, но у него другая дата рождения: 21.10.1980. И родом он из Харьковской области. Видимо, полные тезки.
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