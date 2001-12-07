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На Донбассе ликвидирован известный боевик

На Донбассе ликвидирован известный боевикО гибели Лирика сообщили Сергей Журавлев и Феликс Яскевич.

Напомним, по данным пресс-центра Объединенных сил, одиннадцатого декабря боевые потери террористов составили одного погибшего и пятерых раненых боевиков.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на real-vin.com.

Возможно, имя вчерашнего «двухсотого» «ополченца» в соцсетях сторонников «русского мира» нашел украинский патриот и блогер с оккупированной территории «Necro Mancer»:

«Гусев Сергей Валерьевич (Лирик). Алчевск, родился 06/05/94. Стал «груз 200» ~ 11/12/18 (обстоятельства смерти требуют уточнения)».

О гибели Лирика сообщили Сергей Журавлев и Феликс Яскевич.

Оправдывая свой псевдоним, Олег Гусев написал на страничке ВКонтакте поэтический девиз:

«И пусть судьба не справедлива,

Но жизнь игра, играй красиво».

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В базе «Миротворца» присутствует боевик незаконных вооруженных формирований Сергей Валерьевич Гусев, но у него другая дата рождения: 21.10.1980. И родом он из Харьковской области. Видимо, полные тезки.
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 Теги: Донбасс, боевик

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Сегодня, 22:46 » Автор: Едгар Букмирза
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