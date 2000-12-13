Раздел: Происшествия
В Харькове родители "лечили" ребенка алкоголем
Мужчина был агрессивен и к случайным прохожим.
В Харькове полицейские отобрали у нетрезвой пары годовалого ребенка, которого те поили пивом, чтобы "вылечить простуду".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Vgorode".
Харьковская экс-патрульная Ляна Теремкова на своей странице в Facebook написала, что двое пьяных граждан бродили в час ночи по улицам с ребенком на руках и приставали к прохожим.
"Ребёнок плакал на руках у так называемого папы, а мама с гордостью рассказывала о методах лечения простуды и снижения температуры у дочки - пиво! Вот она, мама! "Я давала ей пиво, чтобы она не вопила", - написала Теремкова.
В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что вызов поступил 10 декабря, в 7 вечера. По телефону прохожая сообщила, что на проспекте Гагарина, 178 находятся двое нетрезвых людей с ребенком на руках.
По информации патрульных, мужчина был агрессивен и к случайным прохожим, и к сотрудникам правоохранительных органов. При этом у него на руках действительно был ребенок.
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На место приехали представители ювенальной превенции, которые займутся горе-родителями. Для девочки патрульные вызвали "Скорую помощь", которая госпитализировала ребенка в 19-ю больницу Харькова.
В Харькове полицейские отобрали у нетрезвой пары годовалого ребенка, которого те поили пивом, чтобы "вылечить простуду".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Vgorode".
Харьковская экс-патрульная Ляна Теремкова на своей странице в Facebook написала, что двое пьяных граждан бродили в час ночи по улицам с ребенком на руках и приставали к прохожим.
"Ребёнок плакал на руках у так называемого папы, а мама с гордостью рассказывала о методах лечения простуды и снижения температуры у дочки - пиво! Вот она, мама! "Я давала ей пиво, чтобы она не вопила", - написала Теремкова.
В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что вызов поступил 10 декабря, в 7 вечера. По телефону прохожая сообщила, что на проспекте Гагарина, 178 находятся двое нетрезвых людей с ребенком на руках.
По информации патрульных, мужчина был агрессивен и к случайным прохожим, и к сотрудникам правоохранительных органов. При этом у него на руках действительно был ребенок.
Читайте также: В США родители "лечили" смертельно больную дочь только молитвами
На место приехали представители ювенальной превенции, которые займутся горе-родителями. Для девочки патрульные вызвали "Скорую помощь", которая госпитализировала ребенка в 19-ю больницу Харькова.
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