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Раздел: Происшествия  
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В Харькове родители "лечили" ребенка алкоголем

В Харькове родители "лечили" ребенка алкоголемМужчина был агрессивен и к случайным прохожим.

В Харькове полицейские отобрали у нетрезвой пары годовалого ребенка, которого те поили пивом, чтобы "вылечить простуду".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Vgorode".

Харьковская экс-патрульная Ляна Теремкова на своей странице в Facebook написала, что двое пьяных граждан бродили в час ночи по улицам с ребенком на руках и приставали к прохожим.

"Ребёнок плакал на руках у так называемого папы, а мама с гордостью рассказывала о методах лечения простуды и снижения температуры у дочки - пиво! Вот она, мама! "Я давала ей пиво, чтобы она не вопила", - написала Теремкова.

В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что вызов поступил 10 декабря, в 7 вечера. По телефону прохожая сообщила, что на проспекте Гагарина, 178 находятся двое нетрезвых людей с ребенком на руках.

По информации патрульных, мужчина был агрессивен и к случайным прохожим, и к сотрудникам правоохранительных органов. При этом у него на руках действительно был ребенок.

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На место приехали представители ювенальной превенции, которые займутся горе-родителями. Для девочки патрульные вызвали "Скорую помощь", которая госпитализировала ребенка в 19-ю больницу Харькова.

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 Теги: Харьков, алкоголь

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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