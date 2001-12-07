Раздел: Происшествия
На Киевщине «ВАЗ» врезался в дерево: водитель погиб
Водитель погиб на месте.
Авария произошла на автотрассе в районе пгт Ракитное, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Установлено, что 47-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21111" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм автомобилист погиб на месте.
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Всего за минувшие сутки правоохранители столичной области зафиксировали 104 ДТП, из них 2 - с пострадавшими, где один человек - погиб. В других случаях автотранспорт получил различные механические повреждения.
Авария произошла на автотрассе в районе пгт Ракитное, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Установлено, что 47-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21111" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм автомобилист погиб на месте.
Читайте также: На Киевщине – ЧП на железной дороге: поезда задерживаются
Всего за минувшие сутки правоохранители столичной области зафиксировали 104 ДТП, из них 2 - с пострадавшими, где один человек - погиб. В других случаях автотранспорт получил различные механические повреждения.
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