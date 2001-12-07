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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине «ВАЗ» врезался в дерево: водитель погиб

На Киевщине «ВАЗ» врезался в дерево: водитель погибВодитель погиб на месте.

Авария произошла на автотрассе в районе пгт Ракитное, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Установлено, что 47-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21111" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм автомобилист погиб на месте.

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Всего за минувшие сутки правоохранители столичной области зафиксировали 104 ДТП, из них 2 - с пострадавшими, где один человек - погиб. В других случаях автотранспорт получил различные механические повреждения.
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 Теги: Киевщина, ДТП

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Сегодня, 13:12 » Автор: Анна Мартынова
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