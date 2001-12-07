Раздел: Происшествия
В Киеве обокрали сотрудницу Unicef
У нее украли кошелек в ТРЦ.
Киевские карманники-виртуозы становятся визитной карточкой украинской столицы. Очередной жертвой щипачей стала специалист по кадровым вопросам, сотрудница миссии Unicef в Украине, гражданка Эфиопии Махлет Вольдегебриэл, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
По данным полиции, иностранка обратилась с заявлением в полицию о том, что 12 декабря в обеденное время ее обокрали в Оушен плазе. Кражу кошелька с наличными и всеми документами сотрудница международной миссии заметила, когда хотела рассчитаться за покупки в одном из магазинов.
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Полиция завела дело по ч.1 ст.185 УК Украины, однако, воры пока не пойманы.
Киевские карманники-виртуозы становятся визитной карточкой украинской столицы. Очередной жертвой щипачей стала специалист по кадровым вопросам, сотрудница миссии Unicef в Украине, гражданка Эфиопии Махлет Вольдегебриэл, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
По данным полиции, иностранка обратилась с заявлением в полицию о том, что 12 декабря в обеденное время ее обокрали в Оушен плазе. Кражу кошелька с наличными и всеми документами сотрудница международной миссии заметила, когда хотела рассчитаться за покупки в одном из магазинов.
Читайте также: Стало известно, что чаще всего украинцы искали в Сети в этом году
Полиция завела дело по ч.1 ст.185 УК Украины, однако, воры пока не пойманы.
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