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В Киеве обокрали сотрудницу Unicef

В Киеве обокрали сотрудницу UnicefУ нее украли кошелек в ТРЦ.

Киевские карманники-виртуозы становятся визитной карточкой украинской столицы. Очередной жертвой щипачей стала специалист по кадровым вопросам, сотрудница миссии Unicef в Украине, гражданка Эфиопии Махлет Вольдегебриэл, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

По данным полиции, иностранка обратилась с заявлением в полицию о том, что 12 декабря в обеденное время ее обокрали в Оушен плазе. Кражу кошелька с наличными и всеми документами сотрудница международной миссии заметила, когда хотела рассчитаться за покупки в одном из магазинов.

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Полиция завела дело по ч.1 ст.185 УК Украины, однако, воры пока не пойманы.
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 Теги: Киев, Unicef

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Сегодня, 15:00 » Автор: Анна Мартынова
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