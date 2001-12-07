Раздел: Происшествия
На Харьковщине мужчина до смерти избил отчима
Ссора переросла в драку.
В суд Харьковской области направлен обвинительный акт в отношении 27-летнего мужчины, который до смерти забил своего 56-летнего отчима, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Инцидент произошел в одном из сел Рокитнянского района. Подозреваемый ехал на автомобиле и встретил родственника. Между мужчинами началась ссора, которая переросла в драку и младший забил старшего. По данному факту было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
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Молодому человеку грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
В суд Харьковской области направлен обвинительный акт в отношении 27-летнего мужчины, который до смерти забил своего 56-летнего отчима, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Инцидент произошел в одном из сел Рокитнянского района. Подозреваемый ехал на автомобиле и встретил родственника. Между мужчинами началась ссора, которая переросла в драку и младший забил старшего. По данному факту было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
Читайте также: Под Киевом задержали серийного квартирного вора
Молодому человеку грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
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