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Раздел: Происшествия  
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Оккупанты сообщили о военных учениях в Крыму

Оккупанты сообщили о военных учениях в КрымуУчения проходят на полигонах Перевальное, Ангарский и Казачий.

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота России проводят занятия по боевой подготовке со стрельбами в оккупированном Крыму.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

"Военнослужащие соединений береговой обороны и морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на крымских полигонах", – сказал Рулев.

В учениях принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники.

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"Личный состав участвует в занятиях по видам одиночной подготовки, в тренировках по вождению боевых машин, тактике ведения боя, огневой подготовке, мероприятиях по радиационной, химической и биологической защите", - сказал представитель флота.
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 Теги: Оккупанты, учения, Крым

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Сегодня, 19:38 » Автор: Едгар Букмирза
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