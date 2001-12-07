Раздел: Происшествия
Оккупанты сообщили о военных учениях в Крыму
Учения проходят на полигонах Перевальное, Ангарский и Казачий.
Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота России проводят занятия по боевой подготовке со стрельбами в оккупированном Крыму.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Военнослужащие соединений береговой обороны и морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на крымских полигонах", – сказал Рулев.
В учениях принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники.
Читайте также: Беларусь опровергла информацию, что в учениях участвуют сто тысяч военных
"Личный состав участвует в занятиях по видам одиночной подготовки, в тренировках по вождению боевых машин, тактике ведения боя, огневой подготовке, мероприятиях по радиационной, химической и биологической защите", - сказал представитель флота.
Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота России проводят занятия по боевой подготовке со стрельбами в оккупированном Крыму.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Военнослужащие соединений береговой обороны и морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на крымских полигонах", – сказал Рулев.
В учениях принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники.
Читайте также: Беларусь опровергла информацию, что в учениях участвуют сто тысяч военных
"Личный состав участвует в занятиях по видам одиночной подготовки, в тренировках по вождению боевых машин, тактике ведения боя, огневой подготовке, мероприятиях по радиационной, химической и биологической защите", - сказал представитель флота.
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