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Раздел: Происшествия  
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В Киеве у женщин массово воруют бумажники

В Киеве у женщин массово воруют бумажникиПолиции удалось задержать грабителя.

В Дарницком районе Киева правоохранители арестовали мужчину-эмигранта за то, что он ограбил женщину. Немного позже в Святошинском районе за аналогичное преступление была задержана грабительница, отобравшая кошелек у местной жительницы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.

Как выяснилось, в Дарницком районе Киева мужчина силой забрал бумажник, в котором хранились деньги, у мимо проходящей женщины. Потерпевшая не стала молчать и на ее крики прибежали полицейские, находившееся неподалеку, которые сумели догнать преступника и задержать его.

В результате стало известно, что вор пытался украсть кошелек, находящийся в кармане прохожей. Женщина заметила его действия, однако мужчина успел выхватить вещь и убежать. Позже кражу вернули владелице, а преступником оказался молодой человек-иностранец, 1991 года рождения, который уже раньше привлекался к уголовной ответственности та аналогичные преступления. Ему грозит до 4 лет за решеткой.

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В Святошинском районе столицы задержали женщину, которая действовала подобным образом: выхватила кошелек у местной жительницы и убежала. Через некоторое время воровка была задержана, у нее нашли украденную вещь. Злоумышленницей оказалась 33-летняя киевлянка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи.
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 Теги: Киев, грабитель, кража

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Сегодня, 21:05 » Автор: Едгар Букмирза
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