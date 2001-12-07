Раздел: Происшествия
В Киеве у женщин массово воруют бумажники
Полиции удалось задержать грабителя.
В Дарницком районе Киева правоохранители арестовали мужчину-эмигранта за то, что он ограбил женщину. Немного позже в Святошинском районе за аналогичное преступление была задержана грабительница, отобравшая кошелек у местной жительницы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.
Как выяснилось, в Дарницком районе Киева мужчина силой забрал бумажник, в котором хранились деньги, у мимо проходящей женщины. Потерпевшая не стала молчать и на ее крики прибежали полицейские, находившееся неподалеку, которые сумели догнать преступника и задержать его.
В результате стало известно, что вор пытался украсть кошелек, находящийся в кармане прохожей. Женщина заметила его действия, однако мужчина успел выхватить вещь и убежать. Позже кражу вернули владелице, а преступником оказался молодой человек-иностранец, 1991 года рождения, который уже раньше привлекался к уголовной ответственности та аналогичные преступления. Ему грозит до 4 лет за решеткой.
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В Святошинском районе столицы задержали женщину, которая действовала подобным образом: выхватила кошелек у местной жительницы и убежала. Через некоторое время воровка была задержана, у нее нашли украденную вещь. Злоумышленницей оказалась 33-летняя киевлянка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи.
В Дарницком районе Киева правоохранители арестовали мужчину-эмигранта за то, что он ограбил женщину. Немного позже в Святошинском районе за аналогичное преступление была задержана грабительница, отобравшая кошелек у местной жительницы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.
Как выяснилось, в Дарницком районе Киева мужчина силой забрал бумажник, в котором хранились деньги, у мимо проходящей женщины. Потерпевшая не стала молчать и на ее крики прибежали полицейские, находившееся неподалеку, которые сумели догнать преступника и задержать его.
В результате стало известно, что вор пытался украсть кошелек, находящийся в кармане прохожей. Женщина заметила его действия, однако мужчина успел выхватить вещь и убежать. Позже кражу вернули владелице, а преступником оказался молодой человек-иностранец, 1991 года рождения, который уже раньше привлекался к уголовной ответственности та аналогичные преступления. Ему грозит до 4 лет за решеткой.
Читайте также: Хакеры массово воруют персональные данные пользователей Apple
В Святошинском районе столицы задержали женщину, которая действовала подобным образом: выхватила кошелек у местной жительницы и убежала. Через некоторое время воровка была задержана, у нее нашли украденную вещь. Злоумышленницей оказалась 33-летняя киевлянка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи.
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